La vacunación contra la gripe en la Ribera aumenta un 17,8 % respecto a la campaña anterior

El Departamento de Salud de la Ribera ha administrado un total de 59.117 dosis de la vacuna contra la gripe hasta la semana 52, concretamente hasta el 4 de enero, durante la campaña 2025-2026. Esta cifra supone un incremento del 17,8 % respecto al mismo periodo de la campaña anterior, cuando se registraron 50.197 dosis administradas.

Los datos reflejan, a su vez, una alta cobertura en los grupos más vulnerables. Actualmente, el 60,9 % de las personas mayores de 65 años de la Ribera ya se ha vacunado frente a la gripe, superando así el objetivo marcado por la Conselleria de Sanidad para los departamentos de salud en esta franja de edad cuando la campaña aún continúa en marcha. Por otra parte, desde el inicio de la campaña se han administrado 30.758 dosis de la vacuna frente a la Covid-19 en el departamento, alcanzando una cobertura del 41,3 % en el grupo de mayores de 65 años.

La Conselleria de Sanidad recuerda que la vacunación es la medida más eficaz para protegerse frente a la gripe y sus posibles complicaciones. Desde el pasado 3 de noviembre, la campaña está abierta a toda la población, que puede vacunarse de forma sencilla en su centro de salud.

Estudios científicos han demostrado que durante la primera semana tras una infección gripal el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio puede multiplicarse hasta por seis, manteniéndose elevado en las dos semanas posteriores. De forma similar, el riesgo de ictus aumenta de manera significativa, especialmente en personas mayores y en aquellas con factores de riesgo cardiovascular. Por su parte, en personas con enfermedades crónicas, el riesgo de desarrollar gripe grave y complicaciones puede multiplicarse hasta por siete.

La Conselleria de Sanidad insiste en la importancia de la vacunación como herramienta clave para proteger la salud individual y colectiva, reducir complicaciones y evitar la sobrecarga del sistema sanitario durante los meses de mayor circulación del virus.