Algemesí duplicará el diámetro de los colectores y eleva a 80 millones la inversión necesaria para renovar la red

Las fuertes precipitaciones registradas durante las alertas rojas del pasado 29 de septiembre o 28 de diciembre de 2025, entre otras, dejaron calles anegadas de agua en el núcleo urbano de Algemesí. El alcalde de la localidad, José Javier Sanchis, ya advirtió que esta cantidad de lluvias torrenciales genera problemas en cualquier lugar donde se produzcan. «No hay red de alcantarillado capaz de soportar de 150 a 200 litros en pocas horas», insistía. Se registraron cerca de 30 litros por metro cuadrado en poco más de una hora.

El municipio, como otras localidades de la comarca, busca soluciones para intentar que estos episodios de lluvia, que cada vez se repiten con mayor frecuencia, ocasionen el menor impacto posible en los vecinos y vecinas. En este sentido, Algemesí renovará toda la red de alcantarillado, se vio anegada de barro y agua tras el desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre de 2024, con motivo de las obras de reconstrucción que se están llevando a cabo en la localidad tras la riada. El municipio cifra el proyecto en cerca de 80 millones de euros.

Las obras, en palabras del alcalde, se iniciarán «en breve» y tras casi 15 meses de espera. «Son buenas noticias porque hace unos días se publicó por parte del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) la forma de proceder de las concesionarias. La empresa ya ha recibido la autorización y, pot lo tanto, ya tienen claro cómo pueden actuar», explica el primer edil, que añade que «en el próximo pleno se podrá aprobar la autorización para que se inicien las obras de renovación».

El proyecto no solo incluye la renovación de los 11 kilómetros de colectores o los 117 kilómetros de red de alcantarillado dañada, como ya informó Levante-EMV, sino que también redimensionará la red de desagüe para adaptarse a estos episodios de lluvias torrenciales y, así, evitar embalsamientos en algunas vías de la localidad. En este sentido, Sanchis explicó que los colectores pasarán de tener una amplitud de 80 centímetros a 1,90 metros, lo que permitirá absorber una mayor cantidad de agua.

El consistorio ha dividido las obras por zonas para minimizar el impacto de las máquinas y los trabajos en el día a día de la ciudad. «Ya tenemos planificadas las primeras calles que se van a levantar. En semanas, el ruido de las máquinas empezará a sonar», señala.

Sanchis señala que es «difícil» fijar una fecha de duración de las obras, mientras pone el valor el trabajo que se ha llevado a cabo durante estos meses para elaborar las memorias y cumplir con la normativa para poder renovar la red de alcantarillado. En sus palabras, «es difícil hablar de fechas porque hay muchas actuaciones. Se trata de cantidades económicas muy grandes y un trabajo que se proyecta a años vista porque es un proyecto para renovar toda una ciudad. Además, se pueden producir factores ajenos al ayuntamiento que dificulten el proceso».

Tanque de tormentas

A la reconstrucción de la red de alcantarillado, que el ayuntamiento cifró en más de cuatro años en una de las primeras memorias presentadas al Gobierno de España, se suma la construcción del tanque de tormentas. Sanchis reconoce que se trata de «un proyecto histórico, en el que hemos invertido mucho esfuerzo» y que, a su vez, evitaría los embalsamientos que se producen de manera reiterada en algunas zonas del casco urbano. «Hay zonas que siempre se inundan porque Algemesí es totalmente llana. Los vecinos están acostumbrados a estos episodios de lluvia y siempre tienen las barreras preparadas», afirma.

El tanque de tormentas, que se complementará con un parque inundable, tendrá una capacidad de 16.000 metros cúbicos y se situará en la zona de la Calandria, en la avenida Bernat Guinovart. El proyecto asciende a 44 millones de euros y que se incluye dentro los fondos otorgados por el ejecutivo estatal para reconstruir los municipios afectados por la dana. Las aguas pluviales recogidas desembocarán en el río Xúquer o en el Magro.

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, puso en valor este proyecto, que califica como «el proyecto más ambicioso de los que han presentado los distintos municipios afectados por la dana».