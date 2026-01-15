El artista alzireño Jordi Benavent expone su obra en el MUMA
La muestra "L'art de les mans" reúne una colección de bustos
Bernat Montagud
El artista alzireño Jordi Benavent Mollá ha inaugurado este jueves en el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) una muestra antológica de sus creaciones artísticas que, organizada por la falla Plaça Germanies, lleva por título “L’art de les mans”.
Autodidacta en sus inicios, Jordi Benavent completó su formación en la Escuela Municipal de Dibujo dirigida por Ricardo Fluixá y los talleres de Joaquín Gómez Perelló y Vicente Femenía Benavent.
Entre su actividad profesional destaca su participación escultórica en Terra Mítica y en Hollywood con diversas figuras destinadas al Wax Museum.
Tambíen colaboró en la confección de escenarios para la película "Astérix en los Juegos Olímpicos". En la Puebla, México, realizó diversas obras.
Su estética como escultor se adscribe al realismo mediterráneo y es seguidor de Mariano Benlliure. Su calidad en el modelado le ha permitido plasmar los bustos de Teodoro Andreu, Juan Ripollés, Aureliano Lairón y, más recientemente, los de Antonio Ballester y el relieve de Elisa Torremocha, inscrito en un logo de la Casa de la Cultura, de la que Torremocha era directora.
