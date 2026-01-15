Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El brasileño Luiz Fernando llega para reforzar al Alzira FS, del que sale Dickson

Procede de un equipo de la primera división carioca, aunque también ha jugado en Portugal

Luiz Fernando, el nuevo fichaje del Alzira FS para la segunda vuelta.

Luiz Fernando, el nuevo fichaje del Alzira FS para la segunda vuelta. / Levante-EMV

David Chordà

Alzira

El Family Cash Alzira FS está aprovechando el tramo final del mercado de fichajes para pulir el equipo de cara a la segunda vuelta de la competición y lograr la anhelada permanencia. Desde hace unos días ha dejado de pertenecer al equipo el brasileño Dickson, que llegaba como gran refuerzo para el equipo en Segunda División, donde el año pasado marcó 14 goles, algunos de muy bella factura. Sin embargo, el de Uruguaiana no ha encontrado el punto a la Primera División y solo ha logrado marcar un gol que además fue intranscendente, en la derrota 5-1 contra el Movistar Inter.

Para suplirle en el ala derecha llega otro brasilero, Luiz Fernando, procedente de Praia Clube, club de la Primera División carioca.

El brasileño, de 27 años, “puede aportar tanto en ataque como en defensa y ahora tendremos tiempo para adaptarse a nuestro juego”, explicó su nuevo técnico, Braulio Correal.

Noticias relacionadas y más

Luiz Fernando también ha jugado en Campo Mourão Futsal, Tubarão Futsal, Lusitania (Portugal) y Pato Futsal. “Tiene buen criterio con el balón y dará fiabilidad en la banda. Además, nos permitirá ampliar la rotación y aportará estabilidad a una demarcación clave para nuestro bloque”, concluyó Correal. 

TEMAS

