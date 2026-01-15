Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ricard Pérez CasadoTemporal ValenciaSuicidio menorGrandes inversoresCalendario laboral 2026Campaña aceitePuente festivo
instagramlinkedin

Carlet eliminará las humedades de su iglesia provocadas por la dana

La Generalitat Valenciana destina 400.000 euros a la recuperación del pavimento dañado

La iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Carlet.

La iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Carlet. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Carlet eliminará las humedades de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción mediante una subvención de 402.532 euros concedida por la Generalitat Valenciana para recuperar el pavimento dañado por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y renovar el suelo afectado.

La actuación permitirá preservar el patrmonio histórico y arquitectónico de esta iglesia y garantizar su conservación tras los daños ocasionadas por las fuertes lluvias registradas aquella trágica jornada.

La ayuda se enmarca dentro del programa de subvenciones de la Generalitat Valenciana para actuaciones de restauración y revitalización de bienes, dirigido a los municipios incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, correspondiente a la provincia de Valencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
  2. El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
  3. 45 años del secuestro de Luis Suñer: Cómo ETA se presentó en Alzira para raptar al «rey de los helados»
  4. Entra a robar en una vivienda de Alzira y acaba retenido en el interior por los dueños
  5. Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis
  6. El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia
  7. El Papa abrirá las puertas del Vaticano a una falla de Cullera
  8. Un juzgado de Alzira investigará la falta de inversión en las ruinas de la Murta tras 16 años sin obras

Una de cada tres noches ya es tropical en la Ribera

Una de cada tres noches ya es tropical en la Ribera

Carlet eliminará las humedades de su iglesia provocadas por la dana

Carlet eliminará las humedades de su iglesia provocadas por la dana

La Mancomunitat de la Ribera Baixa se coordina con Tavernes de la Valldigna para impulsar la agenda de la reconstrucción tras la dana

La Mancomunitat de la Ribera Baixa se coordina con Tavernes de la Valldigna para impulsar la agenda de la reconstrucción tras la dana

Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días

Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días

El tripartit d’Alzira, entre la causa per assetjament i la resistència política

El tripartit d’Alzira, entre la causa per assetjament i la resistència política

El futbolista de la Ribera que ya comparte vestuario con Yassine Bounou, Rúben Neves o Darwin Núñez en la liga árabe

El futbolista de la Ribera que ya comparte vestuario con Yassine Bounou, Rúben Neves o Darwin Núñez en la liga árabe

Yo sí te creo: El compromiso socialista frente al acoso

Yo sí te creo: El compromiso socialista frente al acoso

El tripartito de Alzira, entre la causa por acoso y la resistencia política

El tripartito de Alzira, entre la causa por acoso y la resistencia política
Tracking Pixel Contents