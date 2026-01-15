Carlet eliminará las humedades de su iglesia provocadas por la dana
La Generalitat Valenciana destina 400.000 euros a la recuperación del pavimento dañado
Carlet eliminará las humedades de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción mediante una subvención de 402.532 euros concedida por la Generalitat Valenciana para recuperar el pavimento dañado por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y renovar el suelo afectado.
La actuación permitirá preservar el patrmonio histórico y arquitectónico de esta iglesia y garantizar su conservación tras los daños ocasionadas por las fuertes lluvias registradas aquella trágica jornada.
La ayuda se enmarca dentro del programa de subvenciones de la Generalitat Valenciana para actuaciones de restauración y revitalización de bienes, dirigido a los municipios incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, correspondiente a la provincia de Valencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
- El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
- 45 años del secuestro de Luis Suñer: Cómo ETA se presentó en Alzira para raptar al «rey de los helados»
- Entra a robar en una vivienda de Alzira y acaba retenido en el interior por los dueños
- Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis
- El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia
- El Papa abrirá las puertas del Vaticano a una falla de Cullera
- Un juzgado de Alzira investigará la falta de inversión en las ruinas de la Murta tras 16 años sin obras