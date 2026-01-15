Carlet eliminará las humedades de su iglesia provocadas por la dana

Carlet eliminará las humedades de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción mediante una subvención de 402.532 euros concedida por la Generalitat Valenciana para recuperar el pavimento dañado por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y renovar el suelo afectado.

La actuación permitirá preservar el patrmonio histórico y arquitectónico de esta iglesia y garantizar su conservación tras los daños ocasionadas por las fuertes lluvias registradas aquella trágica jornada.

La ayuda se enmarca dentro del programa de subvenciones de la Generalitat Valenciana para actuaciones de restauración y revitalización de bienes, dirigido a los municipios incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, correspondiente a la provincia de Valencia.