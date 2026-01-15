El CB Alginet completa una primera vuelta arrolladora

El Rigalli Alginet consigue su decimosegunda victoria consecutiva tras vencer al CB Adesavi por 98 a 65. El equipo de la Ribera asegura con este triunfo su primera plaza del grupo E-B en el final de la primera vuelta de temporada sin conocer la derrota. Los de la Ribera Alta se impusieron en un horario más nocturno de lo habitual donde el rival no puso la cosa sencilla durante la primera mitad.

De hecho, el Adesavi es quien toma la delantera con un 7-12 en los primeros cinco minutos, gracias a una defensa más agresiva que abarcaba más campo y una anotación más acertada. Sin embargo, el Rigalli Alginet aprovechó estos espacios para mandar todos los balones posibles al interior de la zona rival, aprovechando su superioridad física, para liberar a sus tiradores exteriores. Gracias a ello se llevaba el primer parcial por 23 a 19.

Durante el segundo cuarto el marcador no se movió demasiado durante los primeros siete minutos. Si el Rigalli se escapaba ligeramente, el Adesavi se mantenía cerca gracias a su acierto en el tiro, aunque sin ponerse por delante. Con tiempo muerto a falta de 2 minutos, ninguno de los dos equipos quería sorpresas de camino a los vestuarios cuando el luminoso señalaba 43-38.

Parcial de 10-0

Sin embargo, el Rigalli Alginet pulverizó todo el esfuerzo realizado por el rival, con un arrollador parcial de 10 a 0 en el que los azules anotaron todo lo que tiraron y, además, dejaron al Adesavi sin opción de llevarles la contraria. En un abrir y cerrar de ojos, los de la Ribera Alta mandaban en el encuentro por 53 a 38.

El partido no redujo la intensidad en ningún momento. En porcentaje de triples, ambos conjuntos estuvieron parejos, con 8 y 7 anotados respectivamente. La ventaja para el Alginet se produjo desde los tiros de dos. Los de la Ribera Alta anotaron 26/44 (59%), mientras que el rival 19/53 (38%).

La razón principal fue que la mayor envergadura interior de los azules les permitía jugar más cómodos en la zona, consiguiendo puntos más fáciles gracias al trabajo agresivo de sus pívots. De hecho, fueron ellos los jugadores que terminaron con más valoración del partido: Juan Martín (23 val.), Víctor Pelufo (22 val.) y Luis Verdeguer (18 val.).

La dinámica de juego del Alginet hace parecer muchas veces que el rival está más cerca de lo que realmente está. Esto se debe a que sus rivales no juegan malos partidos, sino que los de la Ribera Alta son un equipo muy persistente, regular y que confía en su método. De esta forma, saben aprovechar las etapas del partido con mayor flaqueza del contrario para ejecutar parciales favorables en poco tiempo.

De camino al último cuarto, el Rigalli Alginet mandaba por 71 a 53. La segunda parte del conjunto ribereño se centró en el desgaste absoluto del CB Adesavi, que entre la prisa del último cuarto y la frustración, veía como no eran capaz de jugar a lo que quería durante la segunda mitad del encuentro.

Juan Martín fue el MVP del partido con un doble doble de 17 puntos, 10 rebotes y 2 robos. Víctor Pelufo le siguió de cerca con 15 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. Luis Verdeguer terminó con 9 puntos y 13 rebotes y Djihad Mallik aportó 7 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes. Alejandro Zurbriggen anotó 15 tantos y 3 rebotes.