Cuatro encapuchados asaltan una farmacia de El Perelló de madrugada

Cuatro encapuchadas han asaltado una farmacia de El Perelló en plena madrugada. Los hechos ocurrieron el pasado jueves, sobre la 1:30 h de la madrugada, cuando los cuatro asaltantes se adentraron en el establecimiento situado en la calle Ramón Llull y robaron una de las máquinas del local.

Los propios vecinos grabaron las imágenes y alertaron a la Policía Local de Sueca tras escuchar el ruido en plena noche. Tres asaltantes sacaron la máquina de la farmacia mientras otro les esperaba en el coche para introducirla y poder huir rápidamente del lugar de los hechos. Según testigos presenciales, el vehículo podría ser robado, aunque se investigan los hechos.