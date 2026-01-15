Cuatro encapuchados asaltan una farmacia de El Perelló de madrugada
Tres personas robaron una máquina del establecimiento, mientras otro les esperaba en el vehículo
Alzira
Cuatro encapuchadas han asaltado una farmacia de El Perelló en plena madrugada. Los hechos ocurrieron el pasado jueves, sobre la 1:30 h de la madrugada, cuando los cuatro asaltantes se adentraron en el establecimiento situado en la calle Ramón Llull y robaron una de las máquinas del local.
Los propios vecinos grabaron las imágenes y alertaron a la Policía Local de Sueca tras escuchar el ruido en plena noche. Tres asaltantes sacaron la máquina de la farmacia mientras otro les esperaba en el coche para introducirla y poder huir rápidamente del lugar de los hechos. Según testigos presenciales, el vehículo podría ser robado, aunque se investigan los hechos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
- El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
- 45 años del secuestro de Luis Suñer: Cómo ETA se presentó en Alzira para raptar al «rey de los helados»
- Entra a robar en una vivienda de Alzira y acaba retenido en el interior por los dueños
- Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis
- El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia
- El Papa abrirá las puertas del Vaticano a una falla de Cullera
- Un juzgado de Alzira investigará la falta de inversión en las ruinas de la Murta tras 16 años sin obras