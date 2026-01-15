Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro encapuchados asaltan una farmacia de El Perelló de madrugada

Tres personas robaron una máquina del establecimiento, mientras otro les esperaba en el vehículo

Redacción Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

Cuatro encapuchadas han asaltado una farmacia de El Perelló en plena madrugada. Los hechos ocurrieron el pasado jueves, sobre la 1:30 h de la madrugada, cuando los cuatro asaltantes se adentraron en el establecimiento situado en la calle Ramón Llull y robaron una de las máquinas del local.

Los propios vecinos grabaron las imágenes y alertaron a la Policía Local de Sueca tras escuchar el ruido en plena noche. Tres asaltantes sacaron la máquina de la farmacia mientras otro les esperaba en el coche para introducirla y poder huir rápidamente del lugar de los hechos. Según testigos presenciales, el vehículo podría ser robado, aunque se investigan los hechos.

TEMAS

