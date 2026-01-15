Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen en Almussafes a un ladrón que perdió los objetos robados durante su huida

Los vecinos alertaron a la Policía Local sobre los hechos

Un coche de la Policía Local de Almussafes, en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Local de Almussafes, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Policía Local de Almussafes, en coordinación con la Guardia Civil, ha detenido al presunto autor de un robo en el interior un imueble. Según han explicado desde la policía local, los propios vecinos alertaron a los agentes de la presencia de un vehículo que iba perdiendo la carga durante su circulación. Inmediatamente se activó un dispositivo de verificación a través de las cámaras de seguridad instaladas en la localidad.

Los agentes pudieron seguir al vehículo desde la entrada del municipio y se percataron de que este había robado los objetos del interior de un inmueble. Finalmente se produjo la detención del presunto autor de los hechos y la devolución de los objetos sustraídos a sus legítimos propietarios.

La Policía Local de Almussafes ha agradecido la implicación de la ciudadanía, ya que, como ellos mismos reconocen, la colaboración vecinal es clave para garantizar la seguridad pública y el bienestar de todas y todos.

Los ediles de Favara justifican su dimisión por una campaña "de acoso, presiones y amenazas que no podemos normalizar"

"El movimiento ecologista ha salvado la Murta y la Casella del hormigón"

Detienen en Almussafes a un ladrón que perdió los objetos robados durante su huida

Los objetos de la dana que se venden por internet: De una Virgen de Benifaió rescatada a unas botas con barro

La Mancomunitat de la Ribera Baixa se coordina con Tavernes de la Valldigna para impulsar la agenda de la reconstrucción tras la dana

València Sud estrena estación de metro para 20.000 viajeros al mes

Cuatro encapuchados asaltan una farmacia de El Perelló de madrugada

Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días

