Detienen en Almussafes a un ladrón que perdió los objetos robados durante su huida
Los vecinos alertaron a la Policía Local sobre los hechos
La Policía Local de Almussafes, en coordinación con la Guardia Civil, ha detenido al presunto autor de un robo en el interior un imueble. Según han explicado desde la policía local, los propios vecinos alertaron a los agentes de la presencia de un vehículo que iba perdiendo la carga durante su circulación. Inmediatamente se activó un dispositivo de verificación a través de las cámaras de seguridad instaladas en la localidad.
Los agentes pudieron seguir al vehículo desde la entrada del municipio y se percataron de que este había robado los objetos del interior de un inmueble. Finalmente se produjo la detención del presunto autor de los hechos y la devolución de los objetos sustraídos a sus legítimos propietarios.
La Policía Local de Almussafes ha agradecido la implicación de la ciudadanía, ya que, como ellos mismos reconocen, la colaboración vecinal es clave para garantizar la seguridad pública y el bienestar de todas y todos.
- La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
- El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
- 45 años del secuestro de Luis Suñer: Cómo ETA se presentó en Alzira para raptar al «rey de los helados»
- Entra a robar en una vivienda de Alzira y acaba retenido en el interior por los dueños
- Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis
- El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia
- El Papa abrirá las puertas del Vaticano a una falla de Cullera
- Un juzgado de Alzira investigará la falta de inversión en las ruinas de la Murta tras 16 años sin obras