Detienen en Almussafes a un ladrón que perdió los objetos robados durante su huida

La Policía Local de Almussafes, en coordinación con la Guardia Civil, ha detenido al presunto autor de un robo en el interior un imueble. Según han explicado desde la policía local, los propios vecinos alertaron a los agentes de la presencia de un vehículo que iba perdiendo la carga durante su circulación. Inmediatamente se activó un dispositivo de verificación a través de las cámaras de seguridad instaladas en la localidad.

Los agentes pudieron seguir al vehículo desde la entrada del municipio y se percataron de que este había robado los objetos del interior de un inmueble. Finalmente se produjo la detención del presunto autor de los hechos y la devolución de los objetos sustraídos a sus legítimos propietarios.

La Policía Local de Almussafes ha agradecido la implicación de la ciudadanía, ya que, como ellos mismos reconocen, la colaboración vecinal es clave para garantizar la seguridad pública y el bienestar de todas y todos.