Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ricard Pérez CasadoCalendario laboral 2026Temporal ValenciaSuicidio menorJosé Luis CanetEdificio RocaPuente festivoMagüi MiraVolta ciclista CV
instagramlinkedin

El futbolista de la Ribera que ya comparte vestuario con Yassine Bounou, Rúben Neves o Darwin Núñez en la liga árabe

Pablo Marí llega al Al-Hilal tras su paso por la Fiorentina

Pablo Marí, en su primera aparición con el Al-Hilal.

Pablo Marí, en su primera aparición con el Al-Hilal. / Al-Hilal

Redacción Levante-EMV

Alzira

El flamante e invicto líder de la Saudi Professional League, el Al-Hilal, ha sido el destino escogido por el defensa de Almussafes Pablo Marí, de 32 años. El ribereño ya comparte vestuarios con algunas de las estrellas del planeta fútbol: Yassine Bounou, Rúben Neves, Theo Hernández o Darwin Núñez son algunos de sus nuevos compañeros. Y otros grandes nombres como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mateo Retegui, Kingsley Coman, Sadio Mané o Fabinho son ahora sus rivales.

El mercado de invierno ha cambiado el rumbo de Marí, que había fichado por la Fiorentina en enero de 2025 procedente del Monza, donde se había asentado tras las pocas oportunidades que tuvo en el Arsenal de Mikel Arteta. Según anunció el propio club árabe, el de Almussafes ha firmado por seis meses, con opción de ampliar su contrato un año más. De ese modo, añade un nuevo equipo a un historial de verdadero trotamundos: Nàstic, Girona, Manchester City, Deportivo, NAC Breda o Flamengo. Con el cuadro brasileño, se convirtió en el primer futbolista español en ganar la Copa Libertadores.

Tras haber completado algo más de 800 minutos esta temporada en el equipo de Florencia, Marí se ha enrolado en un Al-Hilal por el que también han pasado estrellas como Neymar Jr., ahora en el Santos, o João Cancelo, que se acaba de incorporar al FC Barcelona. El pasado lunes disputó sus primeros minutos en la victoria por 3-1 ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
  2. El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
  3. 45 años del secuestro de Luis Suñer: Cómo ETA se presentó en Alzira para raptar al «rey de los helados»
  4. Entra a robar en una vivienda de Alzira y acaba retenido en el interior por los dueños
  5. Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis
  6. El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia
  7. El Papa abrirá las puertas del Vaticano a una falla de Cullera
  8. Un juzgado de Alzira investigará la falta de inversión en las ruinas de la Murta tras 16 años sin obras

El futbolista de la Ribera que ya comparte vestuario con Yassine Bounou, Rúben Neves o Darwin Núñez en la liga árabe

El futbolista de la Ribera que ya comparte vestuario con Yassine Bounou, Rúben Neves o Darwin Núñez en la liga árabe

Yo sí te creo: El compromiso socialista frente al acoso

Yo sí te creo: El compromiso socialista frente al acoso

El tripartito de Alzira, entre la causa por acoso y la resistencia política

El tripartito de Alzira, entre la causa por acoso y la resistencia política

Algemesí duplicará el diámetro de los colectores y eleva a 80 millones la inversión necesaria para renovar la red

Algemesí duplicará el diámetro de los colectores y eleva a 80 millones la inversión necesaria para renovar la red

El Club d’Escacs Ribera Baixa arranca con fuerza la Liga Interclubs Valenciana

El Club d’Escacs Ribera Baixa arranca con fuerza la Liga Interclubs Valenciana

La urbanización Los Lagos de Alginet tendrá alcantarillado tras cuatro décadas de espera

La urbanización Los Lagos de Alginet tendrá alcantarillado tras cuatro décadas de espera

Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días

Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días

La Torre dels Coloms y la iglesia presentan el mayor riesgo de colapso en la Murta

La Torre dels Coloms y la iglesia presentan el mayor riesgo de colapso en la Murta
Tracking Pixel Contents