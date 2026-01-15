El futbolista de la Ribera que ya comparte vestuario con Yassine Bounou, Rúben Neves o Darwin Núñez en la liga árabe

El flamante e invicto líder de la Saudi Professional League, el Al-Hilal, ha sido el destino escogido por el defensa de Almussafes Pablo Marí, de 32 años. El ribereño ya comparte vestuarios con algunas de las estrellas del planeta fútbol: Yassine Bounou, Rúben Neves, Theo Hernández o Darwin Núñez son algunos de sus nuevos compañeros. Y otros grandes nombres como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mateo Retegui, Kingsley Coman, Sadio Mané o Fabinho son ahora sus rivales.

El mercado de invierno ha cambiado el rumbo de Marí, que había fichado por la Fiorentina en enero de 2025 procedente del Monza, donde se había asentado tras las pocas oportunidades que tuvo en el Arsenal de Mikel Arteta. Según anunció el propio club árabe, el de Almussafes ha firmado por seis meses, con opción de ampliar su contrato un año más. De ese modo, añade un nuevo equipo a un historial de verdadero trotamundos: Nàstic, Girona, Manchester City, Deportivo, NAC Breda o Flamengo. Con el cuadro brasileño, se convirtió en el primer futbolista español en ganar la Copa Libertadores.

Tras haber completado algo más de 800 minutos esta temporada en el equipo de Florencia, Marí se ha enrolado en un Al-Hilal por el que también han pasado estrellas como Neymar Jr., ahora en el Santos, o João Cancelo, que se acaba de incorporar al FC Barcelona. El pasado lunes disputó sus primeros minutos en la victoria por 3-1 ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.