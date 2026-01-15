El futbolista de la Ribera que ya comparte vestuario con Yassine Bounou, Rúben Neves o Darwin Núñez en la liga árabe
Pablo Marí llega al Al-Hilal tras su paso por la Fiorentina
El flamante e invicto líder de la Saudi Professional League, el Al-Hilal, ha sido el destino escogido por el defensa de Almussafes Pablo Marí, de 32 años. El ribereño ya comparte vestuarios con algunas de las estrellas del planeta fútbol: Yassine Bounou, Rúben Neves, Theo Hernández o Darwin Núñez son algunos de sus nuevos compañeros. Y otros grandes nombres como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mateo Retegui, Kingsley Coman, Sadio Mané o Fabinho son ahora sus rivales.
El mercado de invierno ha cambiado el rumbo de Marí, que había fichado por la Fiorentina en enero de 2025 procedente del Monza, donde se había asentado tras las pocas oportunidades que tuvo en el Arsenal de Mikel Arteta. Según anunció el propio club árabe, el de Almussafes ha firmado por seis meses, con opción de ampliar su contrato un año más. De ese modo, añade un nuevo equipo a un historial de verdadero trotamundos: Nàstic, Girona, Manchester City, Deportivo, NAC Breda o Flamengo. Con el cuadro brasileño, se convirtió en el primer futbolista español en ganar la Copa Libertadores.
Tras haber completado algo más de 800 minutos esta temporada en el equipo de Florencia, Marí se ha enrolado en un Al-Hilal por el que también han pasado estrellas como Neymar Jr., ahora en el Santos, o João Cancelo, que se acaba de incorporar al FC Barcelona. El pasado lunes disputó sus primeros minutos en la victoria por 3-1 ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
- El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
- 45 años del secuestro de Luis Suñer: Cómo ETA se presentó en Alzira para raptar al «rey de los helados»
- Entra a robar en una vivienda de Alzira y acaba retenido en el interior por los dueños
- Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis
- El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia
- El Papa abrirá las puertas del Vaticano a una falla de Cullera
- Un juzgado de Alzira investigará la falta de inversión en las ruinas de la Murta tras 16 años sin obras