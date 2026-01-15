La Mancomunitat de la Ribera Baixa se coordina con Tavernes de la Valldigna para impulsar la agenda de la reconstrucción tras la dana
Ambas administraciones han puesto en marcha una encuesta en línea
El documento marcará las líneas de actuación en ámbitos clave como la sostenibilidad o la movilidad
La Mancomunitat de la Ribera Baixa y el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna han iniciado el proceso de elaboración de la Agenda de Reconstrucción del área funcional conjunta, una herramienta estratégica destinada a planificar el futuro del territorio de manera coordinada y sostenible, con el fin de proteger a la población frente a posibles riadas futuras similares a las del 29 de octubre de 2024.
Este documento marcará las líneas de actuación en ámbitos clave como la sostenibilidad ambiental, la movilidad entre municipios, el desarrollo económico, el acceso a la vivienda, los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
En el marco de este proceso, ambas instituciones han puesto en marcha una encuesta ciudadana en línea, de carácter anónimo y abierta a toda la población, con el objetivo de recoger opiniones, necesidades y propuestas sobre cuestiones fundamentales como el medio ambiente, la movilidad, el empleo, la cohesión social o el acceso a los servicios.
"Las aportaciones ciudadanas serán una pieza clave para definir las prioridades del territorio y diseñar los futuros proyectos estratégicos que se incluirán en la Agenda de Reconstrucción" ha afirmado el presidente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Rafael Gisbert.
