La Mancomunitat de la Ribera Baixa se coordina con Tavernes de la Valldigna para impulsar la agenda de la reconstrucción tras la dana

La Mancomunitat de la Ribera Baixa y el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna han iniciado el proceso de elaboración de la Agenda de Reconstrucción del área funcional conjunta, una herramienta estratégica destinada a planificar el futuro del territorio de manera coordinada y sostenible, con el fin de proteger a la población frente a posibles riadas futuras similares a las del 29 de octubre de 2024.

Este documento marcará las líneas de actuación en ámbitos clave como la sostenibilidad ambiental, la movilidad entre municipios, el desarrollo económico, el acceso a la vivienda, los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

En el marco de este proceso, ambas instituciones han puesto en marcha una encuesta ciudadana en línea, de carácter anónimo y abierta a toda la población, con el objetivo de recoger opiniones, necesidades y propuestas sobre cuestiones fundamentales como el medio ambiente, la movilidad, el empleo, la cohesión social o el acceso a los servicios.

"Las aportaciones ciudadanas serán una pieza clave para definir las prioridades del territorio y diseñar los futuros proyectos estratégicos que se incluirán en la Agenda de Reconstrucción" ha afirmado el presidente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Rafael Gisbert.