El mejor partido en muchos meses ante un complicado rival da oxígeno a la UD Alzira (3-1)

Con el mejor partido en muchos meses, la UD Alzira ha ganado este miércoles con honores al segundo clasificado, el At. Saguntino, que pese a caer 3-1, vendió cara la derrota. Además, con la derrota del Jove Español en Vall d’Uixó, los azulgranas se alejan a tres puntos del descenso directo pero lo más importante, empiezan a mostrar que la recuperación es más que posible. Al término del partido, el técnico azulgrana, Ramón Llopis, describía el camino hasta llegar a esta victoria “como un iceberg. Se veía la punta y con el tipo de jugadores que necesitábamos, el trabajo del equipo, el proceso, ha aparecido lo que queremos”.

El equipo celebra su primera victoria en el Luis Suñer Picó desde hace 13 meses. / Rafa Asensio

Los discípulos de Ramón Llopis disputaron 40 minutos antológicos que tuvieron la recompensa de tres goles de Dieguito, Richard Franco y Cristian García, que sólo se vieron empañados por el 3-1. Después de cuatro partidos, Ramón Llopis devolvió la portería a Vicent Dolz y en defensa situó a Carles Marco, Chust, Boronat y Sento; permitiendo que Bono jugara por primera vez como titular de medio centro junto a Cristian. En ataque repitió Richard Franco por banda derecha, Bryan por la izquierda, Traver de media punta (aunque se movió por todas las partes del campo, incluso bajando a la defensa para empezar la construcción del juego) y Dieguito en la delantera.

“A algunos futbolistas les hemos dado una vuelta, como Bono que desde el centro del campo ha dado otro pase de gol, Dolz que después de cuatro partidos como suplente estuvo increíble, Boronat estuvo bien; Chust, hasta que me pidió el cambio, también,… Traver marcaba la diferencia, Bryan y Richard eran estiletes por banda, Cristian apagando fuegos y Dieguito ha marcado dos goles en tres oportunidades”, describió Llopis.

El árbitro Víctor Moreno Soler fue homenajeado en su último partido en activo. / Rafa Asensio

Ya a los diez minutos Traver sacó una falta desde la izquierda y Boronat cabeceó ligeramente alto. Dos minutos después, en otra jugada a balón parado, Dieguito marcó su segundo gol como azulgrana con un tiro raso ajustado. El Alzira seguía dominando ante un Saguntino que no encontraba su juego ni el nivel defensivo de las últimas jornadas donde solo había encajado un gol en cinco encuentros. Superado el ecuador de la primera parte, Bryan penetró por la izquierda y trató de ajustar un tiro al palo largo que se le escapó por poco. No falló cuatro minutos después Richard Franco al recoger un gran pase de Bono, controlar, irse de su marcador y fusilar a Verdejo. Sento, que volvió al lateral izquierdo, se animó hasta la frontal del área y su disparo fue rechazado a córner. “Con la ventaja de 2-0 estábamos más tranquilos y ya es más difícil que te levanten un partido como nos ha pasado en otros encuentros”, prosiguió el técnico burrianense.

Los ataques azulgranas se sucedían por todos los sitios. A diez para el descanso, Richard Franco centró desde la derecha y Dieguito remató a la media vuelta. Flojo pero con intención. Noventa segundos más tarde se produjo una coordinada acción de ataque. Los delanteros arrastraron a sus defensores dejando el paso expedito a Cristian García, que llegó solo al área y fusiló a Verdejo.

Con el partido perdido, los saguntinos reaccionaron y por medio del exazulgrana Sergio Magariño realizaron el primer disparo a los 39 minutos. En la siguiente jugada sería Siento quien se animaría a ir al ataque y forzó la parada de Verdejo. Con una buena apertura a la derecha, el carrilero Albert entró como una exhalación y marcó por debajo el definitivo 3-1. “Les pedía que marcasen el cuarto gol y en una relajación llegó el 3-1”.

Los visitantes empezaron a mostrar el equipo que realmente son y al filo del descanso Adama se plantó ante Dolz y envió el balón junto al palo. Aún cuando pasaban cinco minutos del tiempo otro ex azulgrana, Kike Torrent, probó de lejos.

La segunda parte fue una master class del Alzira de cómo defender los continuos ataques visitantes. A los diez minutos, Dolz se hizo gigante ante Sergio Magariño. Ramón Llopis hizo los primeros cambios y sacó a Abraham por Bryan en el extremo izquierdo y Manu Castillo volvía de su lesión por Chust.

Por parte local, Bryan sigue reencontrándose como en los primeros partidos como azulgrana y en otra buena penetración Verdejo deshizo el peligro. Las oportunidades iban alternándose. De un córner cerrado que paró Dolz, se pasó a un disparo de Abraham que se le volvió a ir alto. Inmediatamente, en el 69, Sergio volvía a hacer que su ex compañero Dolz rechazara a córner. Los saguntinos sacaron hasta nueve córners en el segundo acto pero el técnico local se muestra “contento porque a balón parado no nos generaron peligro”.

A quince minutos para el final Tanque y Hugo Franco entraron por Dieguito y Richard Franco y para los últimos minutos volvió otro jugador que estaba lesionado unas semanas, el ruso Roman por Cristian. “Roman aún está pesado, pero en las transiciones es rápido y tiene buen golpeo, por lo que pensaba que mejoraría a Abraham, que estaba cansado”.

Aunque ambos equipos lo intentaron, no cambió el marcador y el Alzira respira ligeramente. El domingo a las 12 recibirá al Soneja en el primer partido de la segunda vuelta. “Hay que sumar de uno y de tres continuamente para ir generando respeto en el resto de rivales”, concluyó Llopis.