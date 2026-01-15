"El movimiento ecologista ha salvado la Murta y la Casella del hormigón"

“Sin el movimiento ecologista la entrada a la Murta, la mitad de la Casella y otros rincones naturales de Alzira estarían hormigonados y asfaltados”. Ésta es una de las conclusiones del trabajo “Història de l’ecologisme a Alzira i la Ribera”, que este jueves ha lanzado el activista ambiental Pedro Domínguez Gento, exconcejal en una coalición en representación de Els Verds y en la actualidad alma máter del colectivo La Ribera en Bici, que en los últimos cincuenta años ha estado vinculado a diferentes colectivos que han protagonizado este movimiento.

Àplec antinuclear celebrado en la Muntanyeta de Alzira a finales de los años setenta. / Levante-EMV

El encargo de realizar una conferencia sobre la evolución del medio ambiente y su concepción por parte de la sociedad en el colegio público Ausiàs March, coincidiendo con el 50 aniversario de la construcción del centro el año pasado, llevó a Domínguez a recopilar información sobre los diferentes grupos ecologistas y sus actividades, a la que finalmente ha dado forma en una publicación de 69 páginas.

Àplec antinuclear en Alzira

Domínguez detalla que el primer movimiento ecologista en la comarca fue la movilización contra la construcción de la central nuclear de Cofrentes, hasta el punto que la Muntanyeta del Salvador acogió a finales de los años setenta la segunda edición del Àplec Antinuclear i Ecologista del País Valencià. Domínguez, profesor de química en su etapa profesional, detalla que el movimiento “evolucionó y se diversificó” con la agricultura ecológica, el pacifismo, la lucha contra la entrada de España en la OTAN, repoblaciones forestales, la protección de las montañas y del entorno fluvial, la lucha contra los incendios forestales, el rechazo de nuevas autovías o de los travases, contra la contaminación de las aguas o la oposición a los PAI “y el urbanismo irracional” o la reivindicación de vías verdes y carriles bici en una apuesta por la educación ambiental.

Pedro Domínguez destaca entre los logros que el movimiento ecologista desde que iniciara su andadura en la segunda mitad de los años setenta el hecho de “salvar la Murta, la Casella y otros rincones naturales del hormigón y el asfalto”, en referencia al intento del propio ayuntamiento de construir una urbanización en las inmediaciones del hoy Paraje Natural Municipal, que llevó a un grupo de ecologista a encadenarse a la retroexcavadora para evitar la apertura de viales, o la oposición que años después, en pleon "boom" urbanístico", generó la oposición de una gran urbanización con campo de golf en el valle de la Casella.

Una de las movilizaciones en defensa del Xúquer, en el Pont de Ferro de Alzira. / Levante-EMV

El autor del trabajo también cita como un logro la paralización de un proyecto de desdoblamiento de la CV-50 a lo largo del valle d’Aigües Vives o en Vilella, mientras señala que el Xñuquer “no está seco en su curso más bajo, como sucede en el Turia, porque evitamos que se llevaran el agua de arriba”. También detalla la lucha para reducir los productos químicos en el campo que acabaron contaminando los acuíferos.

Ausencia de relevo generacional

Pedro Domínguez presenta la acción del movimiento ecologista como una lucha contracorriente “en la que siempre hemos estado en minoría” y advierte de que, pese a los logros, todavía quedan muchos problemas “importantes que afrontar”. Reivindica soluciones como fomentar el consumo de productos de proximidad, locales y ecológicos, fomentar los desplazamientos a pie, en bici o en transportes público, reducir el consumo de carne, también el de energía y apostar apostar por la reducción de los residuos que se generan y el reciclaje.

El profesor de química ya jubilado considera urgente actuar ya ya y unir fuerzas “para vencer la inercia suicida” contra el cambio climático y señala la ausencia de relevo general como uno de los problemas del movimiento ecologista.