Un nuevo elevador hará más accesible la piscina cubierta de Sueca

El Ayuntamiento de Sueca, a través de la empresa municipal Aigües de Sueca, encargada de la gestión de la Piscina Municipal Vicent Vera, ha realizado una serie de mejoras en estas instalaciones que redundarán en beneficio de sus usuarios y usuarias. “Una de las actuaciones más importantes ha consistido en la instalación de un nuevo elevador que mejorará notablemente el acceso a la piscina de las personas mayores, con lesiones, limitación física o discapacidad, y embarazadas, permitiendo que sean completamente autónomas e independientes para acceder al agua de forma segura. Asimismo, hemos renovado diferentes elementos y aparatos de la zona del gimnasio, con la adquisición de seis bicicletas estáticas y dos cintas de correr”, ha explicado la concejal responsable de la empresa Aigües de Sueca, Pilar Moncho.

La concejal ha informado también sobre la adquisición de una nueva caldera de gas que sirva, de manera preventiva, para conservar permanentemente la temperatura del agua de la piscina en caso de avería de las otras dos calderas. “El objetivo es reforzar el servicio, especialmente en la temporada de temperaturas muy bajas, como ocurre ahora, ya que, si se produce un enfriamiento del agua, puede costar varios días recuperar la temperatura idónea en un vaso de las dimensiones de la piscina de Sueca, y nuestra intención es evitar esa situación”.

Finalmente, Moncho ha remarcado también el hecho de que la piscina es una instalación deportiva con muchos años de antigüedad, y mucho uso, ya que permanece abierta los siete días de la semana, durante todo el año. “Por tanto, es la más explotada del municipio, y no solo por la ciudadanía de Sueca, sino también de otras poblaciones vecinas. Por ello, debemos ser conscientes de que las cosas se estropean con el uso y de que, en la medida de las posibilidades del ayuntamiento, se van renovando a la mayor brevedad”.