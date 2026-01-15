Los objetos de la dana que se venden por internet: De una Virgen de Benifaió rescatada a unas botas con barro

Las plataformas de compraventa en internet se han convertido en una buena opción para deshacerse de aquellos objetos que ya no utilizamos y, al mismo tiempo, en una oportunidad para aquellas personas que desean adquirirlos a un precio asequible. Solo hace falta echar un vistazo para sorprenderse con la gran variedad de artículos disponibles, algunos realmente inesperados.

Algunos vecinos y vecinas de la Ribera han aprovechado estas plataformas para vender objetos marcados por la catastrófica riada del pasado 29 de octubre de 2024. La mayoría de las ofertas están relacionadas con la mecánica y los vehículos, ya que se ofertan turismos dañados por el agua y el lodo. Destaca la venta de un Seat Arona Sedan u otros vehículos que fueron dañados, por lo que se venden algunas piezas. Por otra parte, también es posible solicitar el servicio de una grúa para desplazar los turismos afectados por la riada. El precio varía dependiendo del vendedor.

Sin embargo, entre todos estos utensilios también se encuentran algunas piezas sorprendentes y relacionaas con la tragedia. En uno de lao portales, los usuarios pueden adquirir unas botas de agua utilizadas durante la catástrofe. En la descripción, el vendedor de Alzira señala que "están como nuevas", aunque "se usaron cuatro días en la dana".

En la misma página también se vende una cocina afectada por la riada, aunque el vendedor señala que está en "muy buen estado". Entre los chollos, también destaca un pack de dos botellas de cazalla vacías en homenaje a la dana por un precio de diez euros.

Una de las ofertas más sorprendentes se encuentra en Benifaió. La persona anunciante vende una Virgen de Fátima de cien años por 500 euros. En el anuncio se especifica que sobrevivió a la riada en la pedanía de La Torre. "El agua llegó hasta la base de la imagen, pero respetó el resto. No digo que sea milagrosa, pero algo tiene, seguro", especifican.