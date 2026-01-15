Una ruta senderista al mes divulgará el patrimonio natural de Cullera

El Ayuntamiento de Cullera y la asociación de senderistas Xino-Xano han lanzado el programa “Cullera Natura”, una iniciativa para «ponerte en marcha» que promueve un estilo de vida saludable a la vez que fomenta el conocimiento y la puesta en valor del entorno natural y el patrimonio cultural del municipio.

El programa consiste en un calendario de rutas senderistas mensuales gratuitas, que se desarrollarán hasta el mes de junio de 2026. Las salidas tendrán lugar el último domingo de cada mes y están pensadas para todos los públicos, con el objetivo de incentivar la actividad física y el contacto con la naturaleza como herramienta de bienestar y salud.

A través de estas rutas, las persones participantes podrán descubrir algunos de los espacios más emblemáticos del término municipal, tanto desde el punto de vista natural como cultural, como por ejemplo la senda de la Lloma, l'Estany, el entramado urbano de Cullera, el castillo, los puntos más elevados de la montaña, l’Abric Lambert o el paisaje de arrozales que caracteriza el territorio.

La primera ruta tendrá lugar el 25 de enero, con un recorrido por la senda de la Lloma que incluirá una visita guiada en la defensa antiaérea del Faro, para conocer el valor histórico y patrimonial de este espacio. El resto de citas del calendario serán los días 22 de febrero, 29 de marzo, 26 de abril, 31 de mayo y 28 de junio.

Con “Cullera Natura” se pretende fomentar la salud, la sostenibilidad y la difusión del patrimonio cultural, a la vez que ofrece una propuesta de ocio activo y de calidad para la ciudadanía y las persones visitantes.