Una de cada tres noches ya es tropical en la Ribera

El calentamiento global sigue su curso. A pesar de lo que puedan pensar los más escépticos, los registros térmicos avalan este hecho. Un dato que lo demuestra es que el número de noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no desciende de los veinte grados centígrados, no para de crecer. En algunos municipios de la Ribera, estas representan ya una tercera parte del año.

Se conoce así a este fenómeno porque guarda relación con el clima tropical, que es el que se registra en las zonas del ecuador del planeta, donde la incidencia de los rayos del sol es casi perpendicular durante todo el año. En consecuencia, las temperaturas mínimas rondan, la mayor parte de los días, los mencionados veinte grados.

Ante el periodo de calentamiento que experimenta la Tierra, las noches tropicales son cada vez más comunes en otras partes del globo. El pasado año, el observatorio ubicado en la zona de Sant Antoni de Cullera fue el que registró un mayor volumen de jornadas en las que el mercurio no bajó de los veinte grados: fueron 124, diez más que en 2024, según los datos que recopila la Associació Valenciana de Meteorologia. Una cifra que representa, en la práctica, una tercera parte del año.

Otros pueblos

Cullera fue el municipio de la Ribera que registró más noches tropicales durante el recientemente acabado 2025. Aunque no fue el único que superó la barrera del centenar de días sin bajar de veinte grados. Observatorios meteorológicos de otras catorce localidades alcanzaron estos registros: Albalat, Alcàntera, Alzira, l’Alcúdia, Alginet, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Favara, la Pobla Llarga, Sollana, Sueca, Sumacàrcer y Rafelguaraf.

Si se echa la vista atrás una década, la comparativa permite constatar este progresivo calentamiento. Aunque, en 2015, la red de puntos de medición de Avamet no era tan amplia como en la actualidad, solo uno de los observatorios alcanzó el centenar de noches tropicales: el de Sant Antoni. Y, con todo, fueron 101, una veintena menos que una década después.

De igual modo, los datos evidencian lo que para muchos es una sensación: las fronteras entre estaciones se difuminan, con primaveras u otoños en los que es habitual encontrar temperaturas que, hasta hace unas décadas, eran exclusivas del verano.

Fuera del verano

Son los meses de estío los que acumulan el grueso de las noches tropicales. La práctica totalidad de los días de julio y agosto se saldan ya con registros térmicos que rara vez descienden de los veinte grados, lo que se traduce en una difícil conciliación del sueño para los vecinos de la Ribera. Sin embargo, se ha convertido en habitual que esto suceda también en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre.

De hecho, ante esta progresiva normalización de las noches tropicales, los meteorólogos han elevado el baremo para determinar los periodos de mayor calor y se han fijado en las llamadas noches tórridas, que son aquellas en las que el termómetro no desciende de los veinticinco grados.

En ambos casos, como ya ha publicado Levante-EMV con anterioridad, se han detectado incrementos importantes en las últimas décadas. Grosso modo, las mínimas tropicales se han multiplicado hasta por seis con respecto a lo que sucedía hace cuatro décadas, mientras que las tórridas se producen ahora hasta diez veces más que en aquella época.