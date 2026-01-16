El alcalde de Almussafes acusado de acoso continúa en el grupo municipal socialista pese a la suspensión de militancia

"No hay concejales no adscritos". Así se recoge en el documento emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de Almussafes, que ha difundido este viernes Compromís. La formación denuncia que el alcalde, Toni González, que fue acusado de acoso laboral y sexual por el canal interno del PSOE (no en el juzgado), permanece en el PSPV pese a haber anunciado que abandonaría el grupo socialista para incorporarse al grupo mixto o de no adscritos.

El grupo nacionalista denuncia que "ante la ausencia de información y tras lo que se ha dicho y publicado en los medios de comunicación, desde Compromís hemos preguntado qué concejales forman parte de cada grupo". Añaden que "su sorpresa es que contrariamente a lo que se ha manifestado en prensa, no se ha producido ningún cambio ni ninguna salida de los grupos municipales".

Como se recoge en el documento que lleva fecha de 9 de enero, Toni González se mantiene en el PSOE, junto al resto de concejales. El primer edil emitió un comunicado el pasado 13 de diciembre en el que manifestaba que, "tras una profunda reflexión con mis compañeros de la Agrupación Socialista de Almussafes", había tomado la decisión de renunciar a " todos mis cargos orgánicos y solicitar mi suspensión de militancia al PSOE". González Rodríguez había sido hasta el momento vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en la ejecutiva provincial que encabeza Carlos Fernández Bielsa . González fue denunciado por un presunto caso de acoso laboral y sexual por una trabajadora de la empresa pública municipal que también está afiliada al partido en la agrupación local.