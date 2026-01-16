La alcaldesa atribuye a su negativa a "silenciar" una irregularidad en un terreno de su antecesora el "hostigamiento" al PP

La alcaldesa de Favara, Pilar Sala (PP), ha atribuido a la negativa del actual gobierno municipal a “ocultar o silenciar” una irregularidad urbanística en una propiedad vinculada a la exalcaldesa Oro Azorín (Compromís) la campaña “de presiones, intimidación y acoso político” que ha provocado la dimisión de dos de los cuatro integrantes del grupo popular, que gobierna en minoría en el ayuntamiento. Sala, en un comunicado difundido por el PP este viernes, señala directamente a Azorín como impulsora “de una estrategia de amenazas y presiones directas contra concejales del equipo de gobierno municipal y contra la propia alcaldesa con el objetivo de generar miedo, desacreditar al ejecutivo local y forzar su inacción”.

“El ayuntamiento ha hecho lo que está obligado a hacer: trasladar toda la información disponible, sin excepciones y sin mirar nombres”, señala Pilar Sala, quien ha insistido en que colaborar con la Justicia “no es una opción, sino una obligación legal de cualquier administración pública”.

Dos de los cuatro concejales del PP de Favara, Ester Císcar y Rafael Jaijo, formalizaron a finales de diciembre su dimisión que, como ayer informó Levante-EMV, atribuyeron en el último pleno a una “campaña continuada de acoso, presiones y amenazas” hacia ellos y sus familias que no están dispuestos a normalizar. En la intervención que realizó la ya exconcejal Císcar, no señaló el origen de esas presiones.

Pilar Sala, no obstante, ha dado un paso más al denunciar públicamente una campaña de “presiones, intimidación y acoso político” por parte de la oposición tras “negarse a ocultar información urbanística relevante”, entre la que figura la de una caseta vinculada a la exalcaldesa Oro Azorín “y cumplir con su obligación de colaborar con la Justicia. “Un clima de hostigamiento”, incide la alcaldesa actual, que ha derivado en la dimisión de dos concejales.

Sala ha explicado que el Ayuntamiento de Favara remitió a la Fiscalía toda la documentación solicitada en el marco de una investigación sobre actuaciones urbanísticas de anterior mandato, “que se inició tras una denuncia del PSPV”, subraya. Entre esa información, explica la actual alcaldesa, se incluye la relativa a diversas construcciones, “entre ellas una caseta relacionada con la exalcaldesa, cuya situación urbanística el actual gobierno municipal se negó a ocultar o silenciar”.

La alcaldesa sostiene que esta decisión "de no ocultar información ni aceptar pactos de silencio heredados provocó una reacción inmediata de la exalcaldesa Oro Azorín que ha iniciado una estrategia de amenazas y presiones directas contra concejales del gobierno municipal y contra la propia alcaldesa con el objetivo de generar miedo, desacreditar al ejecutivo local y forzar su inacción”.

“En Favara algunos pretenden que la ley se aplique solo a los demás. Este ayuntamiento garantiza que la ley se cumple siempre, sin excepciones y sin miedo”, ha advertido Sala, quien ha defendido que “no todo vale en política. Amenazar a concejales para impedir que un ayuntamiento actúe con transparencia y cumpla la ley es una línea roja que no se puede cruzar”.

Por último, el Partido Popular de Favara se denuncia también “la existencia de acuerdos políticos no escritos en etapas anteriores para ocultar determinadas actuaciones urbanísticas, extremos que han sido reconocidos públicamente en sede plenaria y que ahora deberán ser analizados en el ámbito judicial correspondiente”. “Favara no va a retroceder a la política del silencio, del miedo ni de los favores cruzados. Mientras yo sea alcaldesa, este ayuntamiento estará del lado de la legalidad, aunque incomode a quienes se creían intocables”, ha asegurado Sala.

"Si cae la nuestra, caen todas"

Oro Azorín ha negado en declaraciones a Levante-EMV estar detrás de ninguna campaña de acoso o presiones al equipo de gobierno. La única amenaza que reconoce, si se puede considerar así, es haber emplazado a Pilar Sala a contratar desde el ayuntamiento a los mismos técnicos y abogados a los que ha encargado informes para justificar el derribo de una vivienda de su hermana y un antiguo almacén de su padre para que informen sobre la legalidad de otras propiedades de la familia de Sala.

“Como hubiera hecho cualquier persona, nosotros planteamos que si cae la nuestra caen todas, pero de ahí a amenazar personalmente a alguien, es una mentira grandísima que niego rotundamente”, ha incidido Azorín, que asegura que con Pilar Sala ha hablado en dos ocasiones sobre este tema, en presencia de técnicos municipales, y que en una de ellas incluso la alcaldesa popular pidió permiso para grabar la conversación. Azorín asegura que ha solicitado por escrito a la alcaldesa que facilite esas grabaciones, aunque no ha obtenido respuesta.

Por otra parte, asegura no haber cruzado nunca ni una palabra con la ya exconcejal Ester Císcar, por lo que no entiende la intervención que realizó en el pleno, y sí reconoce haber hablado en una ocasión con Rafael Jaijo. “Hablé con su padre y me dijo sabía por lo que estábamos pasando porque el había vivido una situación similar”, comenta Azorín en relación a una construcción en otra localidad, mientra señala que también el edil se mostró comprensivo “y nos insinuó que no estaba de acuerdo con el derribo”. “La alcaldesa ha perdido el norte”, ha señalado Azorín.