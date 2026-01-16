Alzira exhibe las imágenes relicario de Sant Bernat, María y Gracia tras su restauración

La Pontificia Archicofradía de los Santos Patronos y el Ayuntamiento de Alzira han presentado este viernes en el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) las imágenes relicario de Sant Bernat, María y Garcia tras el proceso de restauración realizado por la empresa especializada Art i Restauració, que tras un minucioso proceso de documentación, limpieza y reparación de alguna grieta, ha procedido a igualar la estética de estas tres obras en bronce ya que se trata de imágenes de épocas diferentes. De hecho, la imagen relicario de Sant Bernat que se conserva fue construida por orden de Sant Juan de Ribera en el año 1609, mientras que las de María y Gracia datan del año 1940 y llevan la firma del escultor alzireño Enrique Casterá Masiá, que recibió el encargo de sustituir las piezas originales de 1647 que fueron destruidas en 1936.

Un detalle del proceso de restauración. / Levante-EMV

El restaurador Xavier Ferragut ha explicado que estas imágenes que presiden el altar de los Santos Patronos en la iglesia de Santa Catalina necesitaban una intervención ya que, especialmente en el caso de la de Sant Bernat, hacía muchos años que no se habían restaurado.

Ferragut ha explicado que el proceso comenzó con un trabajo para documentar el estado de las imágenes para posteriormente realizar un labor de limpieza, consolidación y reintegración de elementos que se habían perdido por el paso del tiempo y el deterioro. También se ha reparado una grieta en la imagen más antigua, que era bastante visible. El trabajo se ha completado con la aplicación de una pátina para igualar el conjunto.

Las imágenes restauradas se mantendrán expuestas en el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) hasta el próximo 22 de genero.