Cae en Alicante una banda que cometía robos en Cullera

Cullera era uno de los municipios afectados por la actividad de una banda organizada especializada en robos con fuerza en el interior de viviendas, desarticulada por la Guardia Civil en el marco de la operación Chimpum25. La actuación policial ha permitido esclarecer nueve robos cometidos en distintos puntos de las provincias de Valencia y Alicante, varios de ellos en la capital turística de la Ribera.

La investigación se inició el pasado mes de noviembre tras detectarse un aumento significativo de robos en viviendas, especialmente en zonas residenciales de Xàbia, aunque pronto se constató que los asaltos se extendían a otras localidades como Cullera, Benissa, Teulada-Moraira y Tibi. En el caso de la Ribera Baixa, los robos se produjeron en viviendas unifamiliares y segundas residencias, aprovechando la ausencia de los propietarios.

El grupo actuaba siguiendo un modus operandi muy definido, basado en el escalo o la fractura de puertas y ventanas, con el objetivo de acceder rápidamente a los domicilios. Los objetos sustraídos eran principalmente joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y artículos de marca, de fácil salida en el mercado ilícito.

Ante la reiteración de los robos y la alarma social generada, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de vigilancia y seguimiento. Estas labores se vieron dificultadas por las contravigilancias realizadas por los investigados y el uso constante de vehículos de alquiler, que cambiaban con frecuencia para evitar ser detectados, lo que les permitió desplazarse con rapidez entre comarcas, incluida la Ribera Baixa.

Una vez identificados los presuntos autores, los agentes practicaron dos registros domiciliarios en Benidorm, con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad nº 3 de Valencia, el Grupo Cinológico de Alicante y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Jávea. En los registros se intervinieron numerosos objetos procedentes de los robos, herramientas empleadas en los asaltos, ropa utilizada durante los delitos y un arma de aire comprimido.

Asimismo, la Guardia Civil incautó una importante cantidad de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, cocaína rosa, anfetaminas, heroína y metanfetamina, lo que permitió imputar a los detenidos un delito contra la salud pública.

La operación se ha saldado con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer de entre 39 y 44 años, a quienes se atribuyen nueve delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, uno por tráfico de drogas y otro por pertenencia a organización criminal. Los dos varones han ingresado en prisión provisional.

Desde la Guardia Civil se destaca que la actuación ha contribuido a devolver la tranquilidad a los vecinos de Cullera y del conjunto de la Ribera Baixa, además de recuperar una parte significativa de los objetos sustraídos, muchos de los cuales ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.