Cultura iniciará tras el verano la rehabilitación de la Torre dels Coloms en la Murta

La conselleria de Cultura ha anunciado que tiene previsto iniciar las obras para restaurar la Torre dels Coloms de la Murta después del verano. Aunque no ha concretado una fecha definitiva, pues todavía se trabaja en los últimos trámites burocráticos, la actuación representará la mayor obra ejecutada en el conjunto monasterial del paraje alzireño en más de quince años. Una intervención llamada a salvar del colapso uno de los elementos patrimoniales más simbólicos de la capital de la Ribera Alta.

El gobierno valenciano incluyó en el año 2021 una dotación de 1,2 millones de euros en sus presupuestos participativos destinada a rehabilitar la torre medieval, que forma parte de las ruinas del Monasterio de Santa María de la Murta, un antiguo cenobio de la orden de los jerónimos catalogado como Bien de Interés Cultural. Sin embargo, nunca se llegó a ejecutar la intervención.

Según han detallado fuentes de la conselleria a Levante-EMV, el proyecto «está ya totalmente redactado y está previsto que en breve se inicie el proceso de licitación, por lo que las obras podrían contratarse e iniciarse después del verano». Sin embargo, mientras se ultiman los trámites, resulta complicado fijar en el calendario una fecha concreta.

Acoger visitas

El objetivo de la intervención, según las mismas fuentes, es el de restaurar el edificio con la recuperación de los niveles interiores y los alzados, la reparación de las cubiertas y la puesta en valor de la torre para posibilitar su que sea visitado por el público una vez la torre esté restaurada.

Los restos del antiguo monasterio esperan desde hace años una gran inversión. / PERALES IBORRA

La actuación pondrá fin a un largo periodo de déficit inversor que ha llevado el deterioro del patrimonio de la Murta hasta el juzgado tras la petición trasladada a la Fiscalía por la asociación Amics de la Murta. Son muchas las promesas que se han lanzado en este siglo que, hasta el momento, no se han cumplido. Ya en 2010 se anunció que ese mismo año se ejecutaría una inversión de unos ochocientos mil euros que jamás se materializó.

Falta de actuaciones

Y está llamada a acabar con una situación que, según un informe técnico del año 2021, se considera crítica. El documento hacía hincapié en que los trabajos de mantenimiento que realizaba el ayuntamiento resultaban «insuficientes» para garantizar la conservación del conjunto, cuya integridad se ha visto afectada con los sucesivos temporales de lluvia.

Al respecto, la conselleria ha incidido en que el monasterio «es de titularidad municipal, por lo que es el ayuntamiento el que tiene las competencias sobre el edificio y su conservación». El gobierno local, por su parte, ha recriminado en varias ocasiones al autonómico por «bloquear» diversos proyectos destinados a dignificar el patrimonio de Alzira. Entre ellos, otra de las grandes inversiones que el conjunto histórico de la Murta espera. El Gobierno anunció a finales de 2024 que, dentro de una ronda de inversión de más de 80 millones de euros para la recuperación y puesta en valor de monumentos patrimoniales, destinaría 1,6 millones de euros para rehabilitar la iglesia del monasterio de la Murta. Esta cuantía representaba el 75% del proyecto, que se debía completar con fondos municipales. Sin embargo, el consistorio no ha obtenido todavía la autorización que permita iniciar las obras.