Desalojan un camping en El Perelló tras un incendio

Un incendio en un camping de El Perelló ha obligado a desalojar a los vecinos y vecinas de esta zona de acampada durante esta tarde. El fuego, según han informado fuentes municipales a este diario, se ha producido en una de las caravana situadas en el camping de San Pascual, en la pedanía de Sueca, y rápidamente se ha propagado a otros cuatro vehículos situados en las inmediaciones. Al percatarse de las llamas, los vecinos de esta zona de acampada han vivido momentos de miedo y angustia, aunque afortunadamente se ha quedado en un susto. Dos de los residentes han tenido que ser atendidos por cuadros de ansiedad.

Los efectivos inmediatamente han desalojado a los vecinos que se encontraban en las cabañas y caravanas, por lo que no se han producido daños personales.

Tras recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado tres dotaciones del Consorcio Provincial de Valencia, dos dotaciones de bomberos de València y un SAMU para evacuar a los presentes y apagar las llamas. Los efectivos han conseguido combatir el fuego, que ha provocado una gran columna de humo, que se ha podido vislumbar a varios kilómetros.

El alcalde de El Perelló, José Codoñer, ha agradecido "la rápida actuación" de los bomberos, que ha permitido que el fuego no se extendiera todavía más. Los efectivos trabajan en estos momentos en el terreno para evitar que las llamas se reaviven. "Gracias a que no había viendo y la rápida actuación, se ha conseguido controlar rápidamente", reconoce.

Codoñer añade que solo una de las caravanas estaba habitada por una pareja, que ha sido realojada a otro espacio de manera temporal.