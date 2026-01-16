Espectacular redada en el Raval de Cullera contra los enganches ilegales a la red que provocan apagones

El barrio del Raval de San Agustín, en la zona alta de Cullera, ha amanecido este viernes bajo un blindaje policial sin precedentes. La Guardia Civil, junto con la Policía Local en un despliegue coordinado con técnicos de Iberdrola, ha puesto en marcha un dispositivo especial para localizar y desmantelar los enganches ilegales a la red eléctrica que, presumiblemente, están detrás de los constantes apagones que sufre el vecindario. La operación, que ha contado con el apoyo de un helicóptero que sobrevolaba la zona desde primera hora, busca confirmar la sospecha de que la existencia de plantaciones de marihuana "indoor" provocan que se sature la red.

Indignación vecinal

El detonante de esta intervención ha sido el aluvión de quejas registradas por la Policía Local. Según informes policiales, los vecinos de calles como San Antoni, Sor Alejandra, Paz, Olvido, Línea y París llevan días sufriendo cortes totales de suministro, quedándose sin luz tanto en la vía pública como en el interior de sus domicilios.

La operación cuenta con apoyo aéreo. / Joan Gimeno

La situación ha alcanzado tintes dramáticos, ya que muchos residentes han alertado del grave peligro que corren personas mayores a su cargo que dependen de respiradores eléctricos. Esta crisis energética no es nueva; los afectados denuncian que se trata de un patrón que se repite "exactamente igual que el año pasado por estas fechas".

La principal hipótesis de los investigadores apunta a la defraudación de fluido eléctrico vinculada al cultivo de sustancias estupefacientes. De hecho, los informes de la Policía Local ya recogían el testimonio de vecinos que alertaban de un "evidente olor a marihuana" en diversos puntos del Raval.

Durante la mañana de hoy, los agentes han realizado comprobaciones técnicas junto a la compañía eléctrica para determinar el origen de las sobrecargas. Por su parte, las autoridades han instado a los afectados a presentar las correspondientes reclamaciones ante Iberdrola y denuncias ante el cuartel de la Guardia Civil o el juzgado para que conste la magnitud del perjuicio causado. Mientras tanto, se mantiene la vigilancia en la zona para garantizar la seguridad ciudadana y restaurar la normalidad en un barrio que exige soluciones definitivas.