El Gobierno defiende el rediseño del Magro como alternativa a la presa del Marquesat

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha descartado en varias ocasiones la construcción de una segunda presa en el río Magro para blindar la Ribera frente a posibles futuras inundaciones. La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, también aboga por otro tipo de actuaciones para proteger a la población ante este tipo de catástrofes. En sus palabras, "no hay ninguna presa contemplada dentro del Plan de Resiliencia frente a Inundaciones de la Comunitat Valenciana -que se presentó hace unos meses- porque está optándose por otras actuaciones". Así lo manifestó la comisionada durante su visita a Algemesí para conocer el estado de las obras de reconstrucción financiadas por el Gobierno de España tras la riada.

Zulima Pérez explicó que el organismo de cuenca ha optado por "realizar zonas de laminación y otras infraestructuras más integradas con el medio", que, en sus palabras, "tienen el mismo impacto que pudiera tener una presa". Tras las actuaciones de emergencia, entre las que se encontraban la retirada de elementos obstructivos, el refuerzo de las riberas del río y la reparación y reconstrucción de motas y muros afectados, la CHJ trabaja durante los últimos meses en una serie de medidas concretas en l'Alcúdia, Guadassuar, Algemesí y Carlet, que avanzan a velocidades distintas. Entre estas, destaca la construcción de motas, la ampliación del cauce o la colocación de rellenos y protección de escollera para mejorar la estabilidad de los taludes y el flujo del río.

"Son soluciones naturales que tienen el mismo impacto", insiste. No obstante, la comisionada no cierra la puerta a la construcción de futuras presas, ya que "si se necesitara alguna, se haría, pero ahora no se contempla ninguna en los proyectos". La CHJ, en este sentido, ha optado por una serie de obras, tanto en el Xúquer como en el Magro, que actuarán "en conjunto".

A pesar de la negativa, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana y vecino de Algemesí, Xavier Machí, ya alertó de la necesidad de realizar nuevas obras que «ayuden» a la presa de Forata. «Hizo un gran papel durante el 29 de octubre porque si hubiesen llegado esos mil metros cúbicos más, no sé qué hubiera podido pasar en Algemesí y, además, hubiese inundado Alzira, Carlet o Montroi, por lo que hubiera sido un desastre", reivindicaba.