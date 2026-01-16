El Gobierno duplicará la capacidad del Magro a su paso por Algemesí para evitar inundaciones

La estación de aforo de Huerto de Mulet, situada aguas abajo de la confluencia del Magro con el Xúquer en Algemesí, alcanzó los 1.523 metros cúbicos por segundo el día de la dana. Una vez superado el máximo caudal, el lodo y el agua anegaron gran parte del casco urbano.

Tras la trágica dana, la Confederación Hidrográfica del Júcar, junto al Ayuntamiento de Algemesí, han estudiado varias soluciones para proteger a la población frente a posibles episodios similares. Entre las medidas incluidas en el Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitata Valenciana se proyectaba ampliar el cauce del río para aumentar, a su vez, su capacidad. En un primer momento, el MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) consideró ampliar 20 metros el cauce y elevar los puentes existentes, lo que permitiría aumentar el caudal de los 500 m3/s a los 750 m3/s.

Més Algemesí, durante el período de alegaciones, solicitó aumentar la capacidad de absorción del río Magro a su paso por el núcleo urbano, la creación de zonas de laminación y evacuación hacia la Albufera antes de llegar a la localidad. También reclamó la minimización de obras duras y, a su vez, que las actuaciones siguieran los criterios de sostenibilidad del Colegio de Biólogos y Biólogas. Además, también insistían en la ampliación del Bosc de Ribera de la margen derecha del Magro hacia la desembocadura del río Verde. Tras esta solicitud, el MITECO les respondió que "se ha contemplado la ampliación y restauración ambiental del río y de su vegetación de ribera a su paso por Algemesí”. Aunque la formación solicitó que el caudal alcanzara los 1.500 m³/s, el Ministerio considera "difícilmente viable" esta propuesta. No obstante, consideran que, aunque en un primer momento se había detallado pasar de los 500 m³/s actuales a 750 m³/s, el MITECO ha decidido ampliar la capacidad de cauce. En sus palabras, “según los estudios ya realizados es difícil alcanzar una capacidad de 1.500 m³/s en el cauce del río Magro a su paso por Algemesí. El objetivo sería pasar de una capacidad actual de unos 500 m³/s a cerca de 1.000 m³/s”.

El plan, por otra parte, también contempla "la ampliación y restauración ambiental del río Magro y de su vegetación de ribera a su paso por Algemesí”. Concretamente, en el tramo final del Magro, donde confluye con el Xúquer, se podría ampliar hacia la margen derecha del cauce en dirección al río Verde, por lo que tendría "un efecto mitigador".

La formación también solicitaba la realización de actuaciones siguiendo criterios de sostenibilidad y, por lo tanto, evitando "obras duras". En este sentido, el MITECO exponía que "la ampliación deberá realizarse minimizando las acciones de obra dura, buscando soluciones basadas en la naturaleza y contemplando el establecimiento de vegetación de ribera”.