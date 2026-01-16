Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas Emisiones'Llevantà' ValenciaAVA-AsajaMercaditos ValènciaSuicidio niñoMetro Horta NordPuente festivo
instagramlinkedin

Un incendio provoca el derrumbe de una serrería abandonada en Carlet y el desalojo de cinco viviendas

El Consorcio Provincial de Bomberos moviliza ocho dotaciones para sofocar las llamas

Un incendio de una serrería abandonada provoca el desalojo de viviendas en Carlet

Un incendio de una serrería abandonada provoca el desalojo de viviendas en Carlet

Consorcio Provincial de Bomberos

Óscar García

Alzira

Un incendio en una serrería abandonada en Carlet provocó anoche que se desalojaran cinco viviendas de la misma calle por precaución, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso del incendio en estas instalaciones sin uso se recibió a las 21,20 horas y el consorcio movilizó ocho dotaciones de bomberos de Alzira, Silla, Catarroja y bomberos voluntarios de Vallada, con sargento, jefe de sector y oficial.

Por precaución se desalojaron cinco viviendas de la misma calle, ya que había riesgo de derrumbamiento de parte de la nave a la vía pública, como así ocurrió. No se produjeron daños personales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents