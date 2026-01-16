Un incendio provoca el derrumbe de una serrería abandonada en Carlet y el desalojo de cinco viviendas
El Consorcio Provincial de Bomberos moviliza ocho dotaciones para sofocar las llamas
Alzira
Un incendio en una serrería abandonada en Carlet provocó anoche que se desalojaran cinco viviendas de la misma calle por precaución, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.
El aviso del incendio en estas instalaciones sin uso se recibió a las 21,20 horas y el consorcio movilizó ocho dotaciones de bomberos de Alzira, Silla, Catarroja y bomberos voluntarios de Vallada, con sargento, jefe de sector y oficial.
Por precaución se desalojaron cinco viviendas de la misma calle, ya que había riesgo de derrumbamiento de parte de la nave a la vía pública, como así ocurrió. No se produjeron daños personales.
