Ingresa en prisión el autor de la quema de contenedores en Carlet

La Junta Local de Seguridad concluye que las últimas incidencias en la ciudad se deben a circunstancias puntuales

Un momento de la Junta Local de Seguridad celebrada en Carlet.

Un momento de la Junta Local de Seguridad celebrada en Carlet. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Junta Local de Seguridad celebrada este viernes en Carlet para valorar las últimas incidencias registradas en la ciudad ha concluido que la quema de vehículos o contenedores del pasado fin de semana son «circunstancias puntuales».

En la reunión, presidida por el subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez Jurado, y la alcaldesa de la localidad, Laura Sáez, se ha dado cuenta de la detención e ingreso en prisión de una persona a la que se atribuyen diferentes robos en vehículos, así como la quema de contenedores de residuos, según ha informado el ayuntamiento en las redes sociales. El arresto da por cerradas estas indagaciones.

Las fuerzas de seguridad también han constatado que la delincuencia se ha reducido el último año en Carlet, como refleja una comparación con los datos de 2024. En la reunión se han analizado los dispositivos que realizan las fuerzas de seguridad.

