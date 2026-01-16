El mejor portero del mundo y una joven promesa también uruguaya reforzarán al Alzira FS en su lucha por la salvación

El mejor portero y el mejor jugador joven del mundo 2025, según la designación realizada hace unos días por la revista más prestigiosa de fútbol sala, Futsal Planet, Mathías Fernández y Franco Duque, ambos de Peñarol, formarán parte del Family Cash Alzira FS la próxima semana. El club ribereño ha llegado a un acuerdo con ambos para integrarse en el equipo desde que acabe su participación en la Copa América con la selección uruguaya hasta final de temporada.

Mathías Fernández es un veterano arquero de 32 años que hace unas semanas hizo una exhibición en la final de la Copa Intercontinental contra Palma aunque el título se quedó en la capital balear. Previamente, con el equipo aurinegro ganó la Copa Libertadores. El “Pescado” Fernández se impuso a porteros de la talla de los brasileños Luan Muller, Leo Gugiel y Nicolas, los ucranianos Ivan Bielimov y Oleksandr Sukhov, o el argentino Juan Cruz Freijo Riveras, entre otros. Fernández jugaba desde 2014 en Peñarol donde logró siete campeonatos de liga y durante una década fue el portero menos goleado del campeonato, al tiempo que es el cancerbero de la selección charrúa.

Si para defender la portería llega un veterano, el club se ha hecho con los servicios de una promesa convertida en realidad. A sus 21 años, Franco Duque también fue considerado el mejor jugador sub-23 del mundo superando a su compañero en Peñarol Lucas Paroldo, a los portugueses Renato Fernandes y Rodrigo Gaspar, el argentino Lucas Granda o los brasileños Kaduzin y Luisinho. Duque fue el autor del 3-1 en la final de la Copa Libertadores jugada en Paraguay el pasado 1 de junio. Pese a su juventud, lo logró con una endiablada frialdad al elevarla por encima del portero del Magnus Futsal.

Paralelamente está prevista la salida del hispano-uruguayo, Pablo Ibarra, que se ha perdido la Copa América por la lesión sufrida hace unas semanas.