La Ribera celebra Sant Antoni con la mirada puesta en el cielo

Los distintos municipios de la Ribera se preparan para celebrar este fin de semana la festividad de Sant Antoni con una gran cantidad de actos, entre los que se incluye la tradicional hoguera. Sin embargo, lo harán con la mirada puesta en el cielo, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nota informativa por la llegada de una dana a la Comunitat Valenciana, que podrá dejar lluvias localmente muy intensas y persistentes. Algunos municipios como Gavarda ya arrancaron la celebración la semana pasada.

Ante la previsión meteorológica, algunos municipios ya han cancelado parte de sus actividades. Alginet ha suspendido el Mercat Medieval de Sant Antoni, previsto para los días 16,17 y 18 de enero en la plaza de la Constitución. El consistorio señala que "la seguridad de los vecinos, visitantes, artesanos y participantes es nuestra prioridad". SIn embargo, la localidad sí que quemará la tradicional hoguera esta noche. Los actos arrancarán con la muixeranga y el cuadro de bailes, a las 20 h. Acto seguido se realizará el 'correfoc', que dará paso al encendido de la hoguera.

Alberic, por su parte, ha suspendido la paella gigante y el 'tardeo' previsto este sábado, aunque sí que quemará su hoguera esta tarde y, si el tiempo lo permite, el domingo se llevará a cabo la bendición de animales.

Alzira también celebrará este fin de semana los días grandes de la fiesta. La tradicional “passejada de foc”, el castillo de fuegos artificiales y el encendido de la hoguera, a las 21 h, marcarán este viernes, mientras que la jornada del sábado se iniciará con la despertà y culminará con el traslado de la imagen del santo, la misa solemne y la bendición de los animales.

L'Alcúdia concentra la celebración el sábado con un programa repleto de actos, que se iniciará a las 10 h con la misa y la bendición de los panes. Tras el tradicional concurso de arroz al horno y el 'correfoc', se quemará la hoguera a las 21 h.

Guadassuar, por su parte, quemará esta noche la hoguera, mientras que mañana, a las 12 h, se llevará a cabo la bendición de animales.

En Benifaió, los actos arrancarán en la plaza San Antonio, a partir de las 17:00 h de esta tarde, con la tradicional “xocolatà” y talleres infantiles. A las 19;00h tendrá lugar la “cremà” de la foguera.

El sábado 17 de enero, desde las 16:00h y hasta las 20:00h, se llevará a cabo la recepción de panes en el Centro de Estudios Musicales –CEM- y el domingo, hacia las 10:30 h, está prevista la bendición de los panes como acto previo a la solemne misa en honor al santo. Tras el acto religioso se dará inicio a la participativa bendición de animales en la Plaza de Sant Antoni.

Ribera Baixa

La Ribera Baixa también se suma a esta celebración. Fortaleny iniciará hoy la programación con la representación de la obra “Les decisions de Maria”. El sábado 17 de enero se concentrarán los actos centrales en honor al patrón de los animales. A las 11:00 h, será la bendición de animales, seguida de la misa y la mascletà. Paralelamente, durante todo el día se podrá visitar la tradicional feria del porrat, con paradas y productos típicos.

La programación se cerrará el domingo 18 de enero con propuestas de carácter lúdico y deportivo. A las 10:00 horas, se realizará la marcha a pie de 8 kilómetros de Sant Antoni y, a las 18:00 h, se representará "La falta de Marieta”.

La festividad de Sant Antoni también será protagonista en Sueca. En este caso, los actos se iniciarán el sábado. A las 12 horas, en la iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, tendrá lugar una misa solemne cantada. Una vez finalizada, se trasladará la imagen del santo en procesión hasta la capilla del Hospitalet, donde se procederá a la bendición de los animales y al reparto de panes y algarrobas. El mismo sábado 17, a las 18.30 horas, los vecinos y vecinas de la calle Sant Antoni Abat se desplazarán en procesión hasta la iglesia de la Virgen de Sales, donde se celebrará una misa. Al finalizar, se disparará un castillo de fuegos artificiales en la misma plaza del Convent y volverán, de nuevo, en procesión, hasta la calle Sant Antoni Abat.

La tradicional feria de San Antonio se celebrará el domingo 18, en la calle Sequial. La asociación Amics de Sant Antoni Abat ha programado también el domingo 19, a las 11:30 horas, la celebración de una misa en la iglesia de la Virgen Milagrosa. A continuación, en la puerta de la iglesia, tendrá lugar la bendición de animales y el reparto de panes y algarrobas, así como el homenaje a la trayectoria de carreteros del municipio.