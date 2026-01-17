El Alzira busca confirmar su reacción en el inicio de la segunda vuelta

La UD Alzira quiere empezar la segunda vuelta como empezó la liga: ganando este domingo a las 12 en el Luis Suñer Picó al Soneja, aunque mostrando mucha mejor imagen que en el partido inaugural. Si no tanta como la que mostró el miércoles contra el Saguntino, sí la suficiente como para ganar a los castellonenses que han salido del pozo en el que estaban inmersos. Sin la ayuda del patrocinador pallets Castillo (una parte mínima respecto a lo que recibían en las anteriores temporadas) el equipo estaba condenado al descenso. Sin embargo, con cuatro victorias en cinco partidos subieron del último puesto con cinco puntos a la décima posición con 17, cuatro sobre el descenso. En las dos últimas jornadas han perdido ante un Roda que también está en fase de recuperación y Jove Español que ha tomado aire aunque siga en descenso.

Los sonejeros se han reforzado con dos jugadores. Por una parte, Juan Carlos Rico, ex del Rayo Ibense, autor de ocho goles la temporada pasada, que había probado la aventura de la liga india, pero esta no se ha disputado. El segundo fichaje ha llegado sufragado por el patrocinador. Se trata de otro delantero, Gabriel, procedente del Porreres. Esta temporada, en Segunda RFEF no ha visto puerta, pero el año pasado marcó once goles en la tercera balear. Ambos llegan para paliar la sequía goleadora ya que solo han marcado once tantos en 17 partidos.

“Además cuentan con excelentes jugadores como Víctor Julià, Fran Carcía, el exdelantero del Vila-real C Pau Vidal, un Panadés que les da equilibrio en el centro del campo, un portero solvente como Embela y Chus, que es un líder en defensa”.

El Alzira llega al partido con la importante baja del centrocampista Cristian García, un trabajador de la zona ancha que el miércoles marcó el cuatro gol de la temporada y se prodiga en ataque, y la de Jorge Ruiz. Además, Ramón Llopis tendrá las dudas de los alas Richard Franco y Bryan, que se retiraron en la segunda parte.