El Castellonense visita al filial del Levante con el objetivo de alejar en la tabla a un rival directo

La UD Castellonense estrenará el domingo a las 12 del mediodía su condición de campeón de invierno después de que el At. Saguntino perdiera en Alzira el miércoles. Jugará contra otro rival directo, el At. Levante, que también tuvo partido intersemanal. El filial granota ganó in extremis al Crevillent y es tercer clasificado a tres puntos de los ribereños.

“Son un excelente equipo contra el que tendremos que estar especialmente atentos”, comentó Iñaki Rodríguez. Sus pupilos tienen una excelente oportunidad de poner tierra de por medio con un rival directo ya que, de ganarles aumentarían la ventaja a seis y el próximo miércoles tienen la oportunidad de sumar tres puntos más en el partido aplazado que jugarán en Ontinyent.

“Sabemos que a nivel individual tienen una calidad técnica individual alta que han conjuntado con futbolistas con más experiencia y les está dando excelentes resultados porque no cometen tantos errores de juventud”, añadió el técnico alzireño. “Tendremos que sacar el pico-pala y esforzarnos al máximo porque le gusta controlar el partido, montar estructuras, buscar a sus jugadores más diferenciales,…”, concluyó Iñaki Rodríguez, que tendrá la baja del central Carlos Badal.