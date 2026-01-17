La espectacular redada en el Raval de Cullera desmantela 48 conexiones ilegales a la red eléctrica

El espectacular despliegue realizado ayer por la Guardia Civil y la Policía Local en el barrio del Raval de Cullera, ofreciendo apoyo a los técincos de Iberdrola en un dispositivo especial para combatir los enganches fraudulentos a la red eléctrica, permitió desmantelar 48 conexiones ilegales que, presumiblemente, están detrás de los constantes apagones que sufre el vecindario. La operación, como adelantó Levante-EMV en su edición digital, contó con el apoyo de un helicóptero que desde primera hora de la mañana sobrevolaba la zona para intentar confirmar la posible presencia de plantaciones de marihuana «indoor».

No es la primera vez que la Guardia Civil realiza una operación de estas características en este barrio de Cullera. Hace justo un año, a finales de enero de 2025, se realizó un dispositivo en el que se desmantelaron una treintena de enganches ilegales. Ayer la cifra se elevó a casi medio centenar conexioes sin contrato, según fuentes consultadas por este periódico. La Guardia Civil realiza de forma cíclica este tipo de operaciones en otros municipios que sufren esta misma problemática y, en particular, en la Troneta de Alberic.

El barrio del Raval de San Agustín, en la zona alta de Cullera, amaneció ayer bajo un blindaje policial sin precedentes. La Guardia Civil y agentes de la Policía Local participaron en un despliegue coordinado por técnicos de Iberdrola con el objetivo de localizar y desmantelar los enganches ilegales a la red eléctrica que, presumiblemente, están detrás de los constantes apagones que sufre el vecindario.

Aluvión de quejas vecinales

El detonante de esta intervención hay que buscarlo en el aluvión de quejas registradas por la Policía Local. Según informes policiales, los vecinos de calles como San Antoni, Sor Alejandra, Paz, Olvido, Línea y París llevan días sufriendo cortes totales de suministro, quedándose sin luz tanto en la vía pública como en el interior de sus domicilios.

La situación ha alcanzado tintes dramáticos, ya que muchos residentes han alertado del grave peligro que corren personas mayores a su cargo que dependen de respiradores eléctricos. Esta crisis energética no es nueva; los afectados denuncian que se trata de un patrón que se repite «exactamente igual que el año pasado por estas fechas», cuando ya se realizó un despliegue con el mismo fin.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a la defraudación de fluido eléctrico que en algunos casos estaría vinculada al cultivo de sustancias estupefacientes. De hecho, los informes de la Policía Local ya recogían el testimonio de vecinos que alertaban de un «evidente olor a marihuana» en diversos puntos del Raval. No ha trascendido si se ha desmantelado alguna plantación de marihuana en esta operación.