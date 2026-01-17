El Gobierno descarta prolongar el malecón de Tulell hasta Algemesí como pedía Alzira

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha descartado incorporar la prolongación del malecón de Alzira a Algemesí que solicitaba el Ayuntamiento de Alzira en el Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana.

El consistorio de la capital de la Ribera Alta había presentado esta alegación para proteger al municipio de posibles inundaciones durante episodios de fuertes lluvias, pero el MITECO no ha incluido la propuesta en el documento final.

El ayuntamiento había propuesto prolongar el malecón desde el Pont de Ferro y enlazar con la mota de protección de la parte baja del río, que actualmente arranca en el Huerto de Mulet, recuperando, así, una antigua demanda histórica, que arrancó hace cuatro décadas. No obstante, el Gobierno de España señala que la solución "podría no ser efectiva o incluso contraproducente para su cometido".

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, señalaba a Levante-EMV tras presentar la alegación que esta medida busca proteger el casco urbano por la zona más próxima al río , el polígono industrial de la carretera de Albalat y la partida rural del Forn de Carrascosa, zonas que quedaron anegadas de agua durante la trágica dana del pasado 29 de octubre de 2024. Domínguez, a su vez, reconocía que esta medida debía ir acompañada de otras soluciones, como posibles zonas de laminación o sacrificio ante avenidas causadas por las lluvias intensas, ya que diferentes informes ya han alertado en reiteradas ocasiones del elevado riesgo por inundaciones en gran parte del término municipal de Alzira en caso de crecidas o desbordamientos del Xúquer y de sus afluentes.

Debate entre expertos y alcalde

El proyecto, conocido como el Malecón de Tulell, fue planteado a finales de los 80, pero generó dudas tanto a la Generalitat Valenciana como a la CHJ, ya que alertaban de que esta protección podría agravar las inundaciones en otras localidades como Algemesí.

A pesar de la insistencia del alcalde de Alzira, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, Xavier Machí, advirtió que esta prolongación sería "una aberración". En sus palabras, "es una barbaridad y una aberración cerrar el desbordamiento natural del Xúquer por la margen derecha", por lo que denunciaba que esto "podría comportar víctimas y destrucción en el casco urbano de Algemesí".

Machí, por otra parte, recordaba que el polígono industrial de la carretera de Albalat "ya es inundable", por lo que "si se pone un muro ahí, el agua buscará una salida, que es Algemesí". El experto abogaba por otras soluciones como la construcción de un dique de protección similar a los que se han desarrollado en Francia. Explicaba: "Alzira ha crecido entre barrancos, por lo que se encuentra en una situación de peligro si ocurre una dana similar o un episodio de fuertes lluvias".

El primer edil alzireño reiteraba su posición en torno a la construcción de la mota, pese a la explicación del decano, y afirmaba que "no hacer nada no es la solución". "Deben ser los ingenieros los que propongan las soluciones a largo plazo más efectivas", recalcaba. Por otra parte, reivindicaba que el ayuntamiento "no quiere perjudicar a ninguna otra localidad".

La Confederación Hidrográfica del Júcar se reunirá este lunes con el primer edil para tratar la negativa a esta propuesta y analizar el resto de iniciativas destinadas a proteger Alzira.