El reglamento de Alzira sí abre la puerta a designar un fallero mayor

El IX Congreso Fallero de València rechazó este jueves la posibilidad de que un hombre pudiera acceder al cargo de fallero mayor con 114 votos en contra, 15 votos a favor y 4 abstenciones. No es la primera vez que se plantea este debate en torno a la máxima figura del mundo fallero. A pesar de la negativa del 'cap`i casal', el reglamento de Alzira, que se aprobó en el VIII Congrés Faller y que entró en vigor el 20 de marzo, sí que abre la puerta a que un varón pueda convertirse en el máximo representante de una comisión.

Las Fallas de Alzira suprimieron, entre las novedades, el criterio de género, por lo que la Junta Local Fallera de la ciudad "abre la puerta" a la posibilidad de que un varón sea elegido fallero mayor. La presidenta de la JLF de Alzira, Paqui Vallés, ha reconocido a Levante-EMV que "todavía no se ha dado el caso, por lo que no se puede opinar qué pasaría". Reconoce que la normativa "abre la puerta a esta posibilidad", ya que, en sus palabras, "el reglamento no puede discriminar a nadie ni contraponerse a una ley superior, como es la Constitución Española, en la que se recoge que todos somos iguales".

Vallés se muestra prudente en este sentido, puesto que, tras la aprobación del reglamento, ningún varón se ha postulado para ostentar este cargo. "Se tendrá que resolver cuando se produzca un caso. Se podría abrir la puerta, pero no hay ningún caso. En el momento que llegue, quienes estén tendrán que negociar y decidir", insiste.

El vicepresidente de la JLF en aquel momento y presidente de la mesa del congreso, Àlex Moya, explicaba en tras la celebración del congreso que el texto, aunque no se abordó en el congreso ni se recoge por escrito, también ponía de manifiesto que el nuevo reglamento "abría la puerta" a la posibilidad de elegir fallero mayor. “A lo mejor no se da en la elección de la fallera mayor de Alzira, pero puede ocurrir en alguna comisión”, comentaba a este diario, mientras señalaba que el reglamento habla en todo momento de fallera mayor “pero en ningún momento indica que tenga que ser una mujer o un hombre”, y que, en cualquier caso, todo quedaría a expensas de la comisión de interpretación del reglamento, otra de las novedades del nuevo articulado. Vallés también reconoce que "no se habló de la figura de fallero mayor en el congreso", pero que "no se puede discriminar a nadie".

Este cambio, que ya se ha debatido en otros municipios y comisiones, representa un paso adelante respecto al 'cap i casal', donde la visión propuesta por José Martínez Tormo, que habló de que era una oportunidad de dejar todas las puertas abiertas para que las comisiones tengan libertad de elección, no salió adelante.

Otros cambios

El nuevo reglamento fallero de Alzira supone un avance significativo en materia de diversidad dentro de las fiestas josefinas. El documento también suprime, como informó este diario, la obligación de utilizar un tipo de indumentaria por razones de género, por lo que permite cualquier uso siempre que se guarde un decoro y respeto. Así, el texto clasifica la indumentaria como masculina o femenina, pero no la vincula específicamente al fallero o a la fallera, por lo que desvincula la ropa del género.