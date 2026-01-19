El Alzira se da un golpe de realidad contra el Soneja (1-2)

La UD Alzira se dio el domingo un golpe de realidad. Tras el espectáculo del miércoles contra el At. Saguntino, el domingo fue superado en juego y resultado por el CD Soneja y cayó por 1-2, con lo que pasa de la decimotercera a la decimocuarta posición. Ramón Llopis alineó a Dolz; Abraham, Manu Castillo, Boronat y Sento en defensa. Ante la baja de Cristian por sanción devolvió a Chust al centro del campo junto a Bono, con Richard Franco por la derecha, Lucas por la izquierda en sustitución del lesionado Bryan, Traver y Dieguito.

Al contrario que el miércoles, el dominado fue el Alzira por un Soneja bien plantado cuyos lanzamientos a puerta desde la frontal salían por encima del larguero hasta que en el minuto 21 fueron centrando la mirilla. Víctor Julià provocó la primera estirada de Vicent Dolz a córner y diez minutos después sí acertó con un tiro raso ajustado al palo del meta alzireño. El Alzira lo intentaba con algunos disparos de Dieguito, Lucas o Traver sin peligro. Llopis cambió a los bandas. Abraham y Richard Franco pasaron a la izquierda y dejaron sus puestos a Sento y Lucas. Este último fue sustituido al descanso con lo que disputó sus últimos minutos como azulgrana ya que causará baja a petición propia. Carles Marco ocupó su puesto en el extremo derecho. Boronat fue sustituido por Hugo Franco que se ubicó en el centro del campo y Chust bajó a la defensa.

De los primeros minutos del segundo acto solo destacó un balón de Richard Franco que detuvo Embela. En el minuto 67 debutó en el Alzira un medio centro que llegó por sorpresa procedente del Recambios Colón, Pau García, que tiene 20 años y ha jugado 151 en cinco partidos de los trece en que ha sido convocado. Desde el encuentro previo al Alzira ya no había contado para Jero López. El gandiense tiene buen trato con el balón aunque le falta experiencia. Con 16 años debutó con el Tavernes en Preferente y fue fichado por el Huesca dos años después donde jugó en el Juvenil de División de Honor y fue convocado un partido con el filial en Tercera. El año pasado disputó 1.289 minutos en el Benigànim, en Lliga Comunitat. Pau sustituyó a Sento.

Traver seguía siendo el jugador que generaba más peligro. En el 67 puso un centro envenenado que Embela despejó a córner. Al saque de este, Manu Castillo cabeceó fuera. Pese a ir ganando 0-1, Carlos Orts sacó sus dos nuevos delanteros simultáneamente, Rico y Gabriel. A veinte para el final, Rico encaró a Dolz, que impidió el 0-2, lo que no pudo hacer minutos después cuando el disparo del propio Rico fue desviado a gol por Chust. Tras el tanto, Tanque salió por Dieguito y Roman por Bono que estuvo desaparecido todo el encuentro. En el último minuto, el navarresino marcó su primer gol con un cabezazo ajustado al palo. Sin embargo, en el tiempo añadido el desastre aún pudo ser mayor cuando Roman hizo penalti a Rulo. Vicent Dolz salvó el golaveraje particular al parar el penalti lanzado por el propio Rulo.

Los azulgranas cerrarán la próxima jornada en Crevillent, a las 18’15 h. Los del Baix Vinalopó también luchan por la permanencia con un puesto y un punto menos que los ribereños.