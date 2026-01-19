El Castellonense se deja el liderato en la primera derrota en quince partidos

La primera derrota en quince partidos le ha costado a la UD Castellonense el liderato de la clasificación y bajar al tercer puesto a un punto del nuevo líder, el At. Saguntino. Los ribereños todavía podrán recuperarlo este miércoles en el partido que les enfrentará al Ontinyent 1931 en El Clariano a las 19,45 h.

La derrota después de once victorias (diez seguidas) y tres empates se produjo contra un rival directo, el At. Levante, que adelanta a los ribereños en la tabla con los mismos puntos, 37.

Iñaki Rodríguez alineó a Company; Binu, Enrique, Sergi y Jefrie en defensa; Siscar, Samper, Misffut, Murillo y Joe en la zona ancha y Lidón en punta.

“Fue una pena que en un pequeño detalle se nos escapara el partido. Hicimos una primera parte muy seria con tres ocasiones muy claras, dos mano a mano y otra que se fue al larguero”, comentó el técnico albinegro, Iñaki Rodríguez. “En la segunda parte, cuando el equipo mejor estaba, se encontró con una transición que nos cogió largos”, apostilló. Joan hizo una buena parada a Martin Krug y Dani Cervera solo tuvo que empujarla. Tras el gol, el técnico ribereño hizo tres cambios simultáneamente en el minuto 65: Luis Sancho por Binu, De Mateo por Murillo e Iker Garijo por Lidón. Cuatro después entró Fidel Rey por Siscar y para el tramo final Abril por Misffut.

“Reaccionamos bien, tuvimos otro larguero y dejamos buena imagen. Esta versión del Castellonense va a darnos muchos puntos durante la temporada”, concluyó el entrenador.