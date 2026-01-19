El CB Alginet vence al Ontinet y queda como el único equipo invicto de Tercera FEB

El Rigalli Alginet ha abierto la segunda vuelta de la temporada con victoria en casa ante el ESET Ontinet por 99 a 75. Con este ya son trece los partidos sin conocer la derrota, una brillante trayectoria que le sitúa como líder del grupo E-B. Y es que, lo de este equipo no es algo usual, ya que ahora mismo son el único equipo de toda Tercera Feb que sigue invicto. Entre 10 grupos y un total de 139 equipos, el fenómeno Rigalli Alginet viene pisando fuerte en una temporada en la que han decidido no pisar el pedal de freno.

A los de la Ribera Alta les tocaba empezar el año a lo grande, con tres encuentros en cuestión de siete días. Sin embargo, han superado la prueba con creces cosechando los seis puntos. En el partido del domigno, el ESET Ontinet puso contra las cuerdas al Rigalli Alginet, sobre todo en una primera parte con bastante anotación.

El encuentro empezó con un Rigalli Alginet cumpliendo con su dinámica ofensiva, con buen acierto y corriendo bien. Sin embargo, en defensa, los interiores del Ontinet dañaron la zona local, liberando buenos tiros exteriores que consiguieron anotar para mantenerse en el partido durante los primeros minutos. No obstante, en el primer parcial el Rigalli Alginet dominaba por 28 a 21, gracias a la rápida ejecución de cortes al aro, balones al poste y un mejor contraataque.

En el segundo cuarto, el parcial favoreció a los visitantes que desplegaron su mejor baloncesto del partido. El Ontinet supo cerrar los espacios interiores, sin conceder balones a la zona que empedraron los ataques de los azules, y aprovecharon para anotar un muy buen porcentaje de sus tiros. El Rigalli Alginet por su parte concedió algún rebote de más otorgando mayores segundas oportunidades y con ciertas pérdidas de balón. No obstante, los azules supieron seguir a buen ritmo ofensivo por lo que mantuvieron una ventaja de 52 a 46 al descanso.

Fue a la vuelta de los vestuarios donde el Rigalli Alginet supo volver a tomar las riendas, principalmente en la segunda mitad del tercer cuarto. Los azules mantuvieron bastantes minutos al rival sin anotar, siendo más consistentes y cosechando su ventaja a fuego lento a lo largo de toda la segunda parte. Dado que la base del ataque del Ontinet pasaba por sus potentes interiores, cuando los locales consiguieron tapar sus espacios forzaron decisiones más precipitadas y mayores pérdidas del rival para correr con contraataques bien armados.

Llegados a este punto, el Rigalli Alginet supo encontrarse cómodo dentro de lo que había sido un partido cambiante y veloz, para llegar al último cuarto con 15 tantos de ventaja en un 73-58. Durante estos minutos finales las prisas del ESET Ontinet le obligaron a buscar oportunidades más complicadas que terminaron en robos de balón, además de realizar un mayor número de faltas defensivas. El Rigalli Alginet aprovechó para sentenciar el partido despacio y con buena letra para dejar el marcador en un 99 a 75.

Djihad Mallik consiguió el MVP (28 val.) con 23 puntos, 5 robos y 9/12 en tiros de 2. Miguel Martínez aportó 12 tantos y 5 asistencias y Javier Dalmau sumó 10 puntos, 5 rebotes y 5 robos. Luis Verdeguer terminó con 8 puntos y 5 rebotes. Alejandro Zurbriggen acabó con 15 puntos y 5 rebotes.