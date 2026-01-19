La CHJ ultima una red de diques contra inundaciones del Xúquer en siete pueblos de la Ribera

La Confederación Hidrográfica del Júcar ultima los trámites administrativos para ejecutar una red de diques de protección en siete municipios de la Ribera. Se trata de una actuación que complementa aquellas obras que ya se han puesto en marcha tras la dana y que forman parte del llamado plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones. Así lo ha anunciado este lunes el presidente del organismo de cuenca, Miguel Polo, durante su visita a Alzira para abordar con el gobierno municipal las posibles soluciones técnicas previstas para reducir la vulnerabilidad de la ciudad frente a episodios de fuertes lluvias y/o avenidas de ríos y barrancos.

La propuesta lleva años sobre la mesa. De hecho, la CHJ la presentó a los alcaldes de la comarca a finales de 2022 en el transcurso de una jornada sobre gestión de inundaciones realizada en Algemesí. Según ha detallado Polo, ya en febrero de 2024 se licitó la redacción de los distintos proyectos, diseñados para reducir el riesgo en siete municipios: Alberic, Benimuslem, Carcaixent, Alzira, Algemesí, Albalat y Polinyà. Sin embargo, tras la dana, alguna de estas intervenciones se ha tenido que estudiar de nuevo y modificar tras la dana, especialmente aquellas situadas en el curso inferior. "El resto de proyectos están terminados, son actuaciones que no resultan especialmente caras y cabe esperar que pronto vean la luz", ha avanzado Polo.

En el caso de Alzira, la mota de protección abarcaría desde Tulell hasta la zona comercial de Carrefour, lo que colmaría parte de las reivindicaciones del gobierno municipal, que reclamó alargar el malecón hasta el Huerto de Mulet dentro de las alegaciones presentadas al plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones. La confederación descartó su incorporación al documento al entender, por un lado, que el primer tramo que se solicita ya está proyectado y, por otro, que dicho plan se centra en "los municipios más afectados por la dana". Al respecto, el especialista Teodoro Estrela, adjunto a la Presidencia de la CHJ, ha insistido que ampliar la mota prevista en Alzira requeriría de un estudio específico, pues "una protección puede generar riesgos en otros lugares".

El río Xúquer, con la zona de Tulell al fondo. / PERALES IBORRA

Complementarias

De igual modo, el organismo de cuenca ha destacado que esta red de diques se plantea como una serie de intervenciones complementarias a otros proyectos de mayor envergadura que buscan proteger la ribera del Xúquer frente a las inundaciones. Es el caso de las recientemente licitadas obras de mejora del barranco de Barxeta a su paso por Carcaixent, que se han dividido en dos fases: el desvío para crear una nueva desembocadura y su ampliación. Estas actuaciones, que también ayudarán a minimizar el riesgo en Alzira, arrancarán este mismo año.

Por su parte, Polo ha recordado que otra de las grandes actuaciones previstas podrá licitarse a finales de año, con lo que el inicio de las obras se prevé de cara a 2027. Se trata de la ampliación del barranco de la Casella entre el Pont de Xàtiva, que deberá derruirse y construirse de nuevo para mejorar la evacuación de agua del cauce, y su desembocadura en el Xúquer. Al contar con mayor capacidad de desagüe y restarle caudal desde el Barxeta, la capital de la Ribera Alta aumentará significativamente su protección frente a posibles desbordamientos. Con todo, el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha recalcado la idea de que las obras no garantizan una seguridad total: "Trabajamos para minimizar riesgos, pero no nos los quitaremos nunca".