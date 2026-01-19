Cullera protege su litoral ante la alerta naranja por temporal marítimo

El Ayuntamiento de Cullera ha activado un dispositivo preventivo para su litoral ante el aviso naranja por temporal marítimo decretado para mañana, martes 20 de enero, y que afectará gran parte de la costa valenciana con episodios de fuerte oleaje y condiciones adversas en el mar.

Según las previsiones, el temporal marítimo podría provocar olas de hasta 5 metros, hecho por el cual el consistorio está reforzando la protección del litoral con barreras de arena en aquellos puntos habitualmente más vulnerables, especialmente en las playas del sur del municipio. También se han protegido infraestructuras como las torres de vigilancia del servicio de socorrismo, o las pérgolas para el baño asistido para contener el agua que pueda llegar.

Protección de una caseta de vigilancia. / Levante-EMV

Además, quedarán totalmente prohibidos los accesos a los espigones, tanto en la zona marítima como en la desembocadura del Xúquer, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Llamamiento a la responsabilidad

El ayuntamiento ha realizado un llamamiento a la responsabilidad y se pide a la población que no se acerque a las zonas costeras ni actúe con curiosidad, puesto que el fuerte oleaje puede suponer un riesgo grave para las personas.

La previsión meteorológica también incluye un aviso amarillo por lluvias, por lo cual se recomienda extremar las precauciones.

Los servicios municipales y los distintos cuerpos de seguridad y emergencias se mantendrán pendientes de la evolución del temporal e informarán puntualmente de cualquier novedad a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, se recuerda a la ciudadanía que tiene que telefonear al 112 o contactar con la Policía Local de Cullera.