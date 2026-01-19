Fabián Fiorito brinda al Ribera Baixa el subcampeonato en el II Open Internacional Blitz Dama Roja de València

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Maestro Internacional Fabián Fiorito logró el subcampeonato tras sumar 7 puntos, los mismos que el campeón.

Joan Gimeno

Sueca

El Club d’Escacs Ribera Baixa-L’Agricultura volvió a firmar una destacada actuación colectiva en el II Open Internacional Blitz Dama Roja, celebrado este fin de semana en València, un torneo que reunió a jugadores de alto nivel nacional e internacional.

La competición se disputó bajo el exigente formato blitz, con partidas de 3 minutos más 2 segundos de incremento, a lo largo de nueve rondas, poniendo a prueba la rapidez, la capacidad táctica y la toma de decisiones de los participantes.

El gran protagonista del club fue el Maestro Internacional Fabián Fiorito, que logró el subcampeonato del torneo tras sumar 7 puntos, los mismos que el campeón, quedando relegado a la segunda posición únicamente por el sistema de desempate. Un resultado que confirma su excelente estado de forma y refuerza su papel como referente deportivo y entrenador dentro de la entidad ribereña.

Junto a él, el resto de jugadores del Ribera Baixa-L’Agricultura también completaron una actuación notable. El IM Francisco Fiorito finalizó en una meritoria cuarta posición, igualmente con 7 puntos, mientras que el IM Joaquín Fiorito fue noveno, con 6,5 puntos. Por su parte, José Manuel Escrivà cerró su participación con 4 puntos, dejando buenas sensaciones a lo largo del torneo.

Estos resultados reflejan el buen momento deportivo del club y el trabajo continuado que se viene desarrollando en los últimos años, tanto en el ámbito competitivo como formativo.

