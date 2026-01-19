Fabián Fiorito brinda al Ribera Baixa el subcampeonato en el II Open Internacional Blitz Dama Roja de València

El Club d’Escacs Ribera Baixa-L’Agricultura volvió a firmar una destacada actuación colectiva en el II Open Internacional Blitz Dama Roja, celebrado este fin de semana en València, un torneo que reunió a jugadores de alto nivel nacional e internacional.

La competición se disputó bajo el exigente formato blitz, con partidas de 3 minutos más 2 segundos de incremento, a lo largo de nueve rondas, poniendo a prueba la rapidez, la capacidad táctica y la toma de decisiones de los participantes.

El gran protagonista del club fue el Maestro Internacional Fabián Fiorito, que logró el subcampeonato del torneo tras sumar 7 puntos, los mismos que el campeón, quedando relegado a la segunda posición únicamente por el sistema de desempate. Un resultado que confirma su excelente estado de forma y refuerza su papel como referente deportivo y entrenador dentro de la entidad ribereña.

Junto a él, el resto de jugadores del Ribera Baixa-L’Agricultura también completaron una actuación notable. El IM Francisco Fiorito finalizó en una meritoria cuarta posición, igualmente con 7 puntos, mientras que el IM Joaquín Fiorito fue noveno, con 6,5 puntos. Por su parte, José Manuel Escrivà cerró su participación con 4 puntos, dejando buenas sensaciones a lo largo del torneo.

Estos resultados reflejan el buen momento deportivo del club y el trabajo continuado que se viene desarrollando en los últimos años, tanto en el ámbito competitivo como formativo.