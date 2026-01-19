Investigan el abandono de dos perros arrojados desde una furgoneta en Montroi

La Policía Local de Montroi ha rescatado a uno de los dos perros que fueron arrojados desde una furgoneta en una carretera de la localidad. Una vecina alertó a los agentes tras presenciar el abandono de ambos animales en la vía. Uno de los perros fue recuperado por los agentes, por lo que actualmente se encuentra en el centro de acogida de animales, gestionado por el Consorci de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor.

El otro can huyó asustado del lugar, según los testigos, por lo que piden colaboración ciudadana para encontrarlo. La Policía Local ha instruido diligencias por un presunto delito de abandono animal contra el titular del vehículo, que presuntamente los abandonó y fue fotografiado por los propios presentes. Los agentes recuerdan que estas acciones suponen una infracción muy grave de la normativa de protección animal, que conlleva una sanción económica comprendida entre 50.001 y 200.000 euros.

El Ayuntamiento de Montroi y la Policía Local han querido agradecer la colaboración ciudadana, que ha resultado fundamental para la rápida intervención y protección del animal. Además, recuerdan la importancia de denunciar cualquier hecho que pueda suponer un caso de maltrato o abandono animal.