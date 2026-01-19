Luz verde al colector diseñado para evitar inundaciones en Catadau
La nueva canalización, que supondrá una inversión de un millón de euros costeados por el Gobierno, recogerá las aguas pluviales del Algamer para deseviarlas al Regaixo
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través del Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los Daños Provocados por la dana, ha dado luz verde a las obras del colector de la calle Virgen del Carmen y la zona norte de la localidad, diseñado para evitar inundaciones en esta zona del núcleo urbano.
Con esta aceptación, el Ayuntamiento de Catadau inicia los trámites de licitación del proyecto y ejecución de la obra que tendrá un importe de 1.025.808 euros, subvencionados íntegramente por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Fuentes municipales han destacado que se trata de una de las mejores noticias que podía recibir esta localidad del Marquesat.
Este colector, de vital importancia para la población ya que reducirá el riesgo de inundaciones de la zona conocida como el ‘Algamer’, recogerá las aguas pluviales de esta parte del municipio y discurrirá desde el cruce de la calle Virgen del Carmen con Pedro Juan Noverques hacia la rotonda de la plaza de la Paz y calle Alzira en dirección a la zona del ‘Regaixo’.
Esta obra, es una de las actuaciones más importantes y es la primera de los distintos proyectos que está previsto llevar a cabo en la zona norte de la localidad, tan castigada por los episodios de fuertes lluvias, así como en otras zonas del municipio castigadas por la dana.
