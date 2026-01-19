Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Alcaide Escoto representará a Turís como reina de las fiestas

La reina de fiestas, con el alcalde, el concejal de Fiestas y las integrantes de su corte de honor.

La reina de fiestas, con el alcalde, el concejal de Fiestas y las integrantes de su corte de honor. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El salón de plenos del Ayuntamiento de Turís ha vuelto a ser, un año más, el marco en el que todo empieza para un grupo de jóvenes que este año serán las representantes de las fiestas.

En un acto en el que alcalde de Turís, Francisco Ricau, y el concejal de Fiestas, Toni Segura, ejercieron como testigos, se formalizó la elección de María Alcaide Escoto como reina de las fiestas de Turís de 2026.

La corte de honor de María estará formada por Gloria Crespo Segura, África Marín Ibáñez, Elena Giménez Dyiak, Édel Sastre Navarro, Lilián Lozano García, Vera Grau Pilán, Adriana Soucase Céspedes, Yaiza Valero Estellés, Sandra González Belenguer, Andrea Nebot Aguirre, Alicia Corell Carazo, Paula Corell López y Lucía Iranzo Carrascosa.

María Alcaide Escoto representará a Turís como reina de las fiestas

