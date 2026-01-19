María Alcaide Escoto representará a Turís como reina de las fiestas
El salón de plenos del Ayuntamiento de Turís ha vuelto a ser, un año más, el marco en el que todo empieza para un grupo de jóvenes que este año serán las representantes de las fiestas.
En un acto en el que alcalde de Turís, Francisco Ricau, y el concejal de Fiestas, Toni Segura, ejercieron como testigos, se formalizó la elección de María Alcaide Escoto como reina de las fiestas de Turís de 2026.
La corte de honor de María estará formada por Gloria Crespo Segura, África Marín Ibáñez, Elena Giménez Dyiak, Édel Sastre Navarro, Lilián Lozano García, Vera Grau Pilán, Adriana Soucase Céspedes, Yaiza Valero Estellés, Sandra González Belenguer, Andrea Nebot Aguirre, Alicia Corell Carazo, Paula Corell López y Lucía Iranzo Carrascosa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
- Cultura iniciará tras el verano la rehabilitación de la Torre dels Coloms en la Murta
- El Gobierno duplicará la capacidad del Magro a su paso por Algemesí para evitar inundaciones
- Espectacular redada en el Raval de Cullera contra los enganches ilegales a la red que provocan apagones
- 45 años del secuestro de Luis Suñer: Cómo ETA se presentó en Alzira para raptar al «rey de los helados»
- Desalojan un camping en El Perelló tras un incendio
- El plan para regularizar la vieja Gavarda abre la puerta a nuevas casas tras 40 años
- Entra a robar en una vivienda de Alzira y acaba retenido en el interior por los dueños