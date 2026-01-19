Las obras de la 'Alqueria del bàsket' de Sueca arrancan con una inversión de 20 millones de euros

Una inversión aproximada de 20 millones de euros situará a Sueca en un par de años en un lugar de referencia en el mapa del baloncesto profesional y de base. La familia Espert-Vela ha dado inicio oficial a las obras de VelaBasket, un complejo deportivo de más de 13.000 m2 diseñado para fusionar el alto rendimiento deportivo con la formación humana, como adelantó Levante-EMV. Con la mirada puesta en la temporada 2027/2028, Sueca se prepara para albergar una infraestructura de élite que trasciende el concepto tradicional de pabellón.

La magnitud del proyecto se refleja en sus cifras, entre las que destaca una inversión inicial que los promotores ya sitúa en alrededor de 20 millones de euros, y en los agentes implicados. El Ayuntamiento de Sueca aprobó hace unos meses y por unanimidad una modificación de su plan urbanístico necesaria para poder albergar las infraestructuras en uno de sus polígonos industriales. Dos serán las construcciones que formarán el complejo VelaBasket. Por una parte, la instalación deportiva, diseñada por Estudi 55 y ejecutada por Construcciones Francés, contará con tres pistas profesionales equipadas con las últimas tecnologías en superficie e iluminación, permitiendo la práctica simultánea de entrenamientos y competiciones de alto nivel. Destacará su pista central, un espacio que contará con todas las características para que los equipos profesionales puedan realizar stages y preparaciones. La instalación deportiva se completará con una clínica dotada de la última tecnología, un gimnasio de alto rendimiento y una área de ocio y descanso.

Recreación de la residencia vinculada al complejo deportivo. / Levante-EMV

Paralelamente, se levanta el "corazón" de la convivencia del complejo: una residencia moderna con capacidad para 150 personas. Proyectada por Adrià Vinyoles Arquitectura y construida por Construcciones Martose, este edificio permitirá alojar a jóvenes talentos, equipos en concentración y estudiantes internacionales, garantizando un entorno seguro para el estudio y el descanso.

Un proyecto vertebrador

Bajo el lema "On juga el futur", VelaBasket ha estructurado su oferta para que cada perfil encuentre su lugar, ya sea en la pista o en la grada. Lejos de limitarse a la élite, VelaBasket ha estructurado su oferta para integrar todos los niveles del baloncesto en un mismo espacio. Su modelo integral abarcará desde una escuela de formación para niños y niñas con metodologías de base, hasta campus de tecnificación y alto rendimiento para jóvenes promesas que buscan la profesionalización. Esta visión global se completa con programas internacionales de intercambio que conectarán Sueca con el mundo, una academia técnica para la formación continua de entrenadores con expertos del sector y, fundamentalmente, actividades abiertas a la población local para que las familias disfruten del deporte como punto de encuentro social.

El director de las instalaciones de VelaBasket es el exjugador local Raúl Matoses, quien subraya el carácter integrador del nuevo espacio: "Con estos más de 13.000 metros cuadrados no solo buscamos la excelencia deportiva en nuestras tres pistas, sino crear un hogar. VelaBasket será un proyecto integral, un espacio donde cualquier joven podrá aprender los valores del deporte en nuestra escuela, mientras que en la pista contigua entrena una futura estrella internacional alojada en nuestra residencia. Queremos ser un motor social donde convivan el alto rendimiento, la formación y el ocio familiar".

Un referente económico y social para la ciudad

Además de consolidarse como la nueva casa del histórico CB Sueca, VelaBasket promete ser un revulsivo económico y social para la localidad. La capacidad de su residencia y la atracción de torneos internacionales situarán a la ciudad en el mapa del turismo deportivo, mientras que sus programas locales aseguran que el complejo sea un espacio vivo y abierto a la ciudadanía los 365 días del año.