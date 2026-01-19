Las personas mayores y la patronal abren vías de colaboración para fortalecer el comercio en Alzira

La Associació de Gent Major d’Alzira ha mantenido una reunión de trabajo con directivos de la Asociación Empresarial de Alzira (AEA) con un objetivo compartido: abrir vías de colaboración que ayuden a fortalecer el comercio local y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la ciudad.

Durante el encuentro se abordaron diversas propuestas, entre ellas la posibilidad de impulsar en Alzira la llamada Tarjeta del Mayor, una iniciativa similar a la que ya existe en el ámbito de la Generalitat. Esta tarjeta permitiría a las personas mayores acceder a descuentos y ventajas en los comercios locales adheridos, fomentando así el consumo de proximidad y reforzando el tejido comercial de la ciudad.

Fuentes de la asociación Gent Major explican que propuesta nace desde una idea “sencilla pero potente: unir dos realidades que se necesitan mutuamente”. Por un lado, las personas mayores, que representan un colectivo activo, comprometido y con un fuerte vínculo con su entorno. Por otro, el pequeño comercio, motor de proximidad y cohesión social, con grandes oportunidades para reforzar su visibilidad, dinamismo y valor diferencial dentro de otros modelos de consumo.

La Asociación Empresarial de Alzira estuvo representada en la reunión por su gerente, Nuria Gil, y por Jaime Morell. En representación de la Associació de Gent Major d’Alzira asistieron miembros de su junta directiva. El encuentro sirvió principalmente como una primera toma de contacto, orientada a presentarse, compartir inquietudes y sentar las bases de una cooperación futura.

La directiva de la Gent Major ha valorado este primer paso como una oportunidad para construir alianzas estables entre entidades de la ciudad, siempre con la mirada puesta en el interés general y en la defensa del comercio minorista como motor social y económico de Alzira.

Ambas asociaciones coinciden en la importancia de seguir avanzando juntas, explorando fórmulas realistas y cercanas que permitan dinamizar el comercio local y reforzar los lazos comunitarios que dan vida a la ciudad.