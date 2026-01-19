Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente trenes CórdobaDirecto: Tragedia en AdamuzÓscar PuenteTiempo C. ValencianaAtropello ValènciaGanador La PrimitivaMuere Celia DomínguezSan Vicente Mártir
Alzira

El PSOE respalda a sus ediles frente al intento de "desestabilizar el gobierno" que vislumbran tras la denuncia por acoso

Los socialistas apuntan de nuevo a Ens Uneix y acusan a la formación de Natàlia Enguix de "no respetar las mayorías democráticas"

La secretaria general del PSOE en Alzira, Gemma Alós.

La secretaria general del PSOE en Alzira, Gemma Alós. / Perales Iborra

Óscar García

Alzira

"Una cacería política" y una "estrategia perfectamente calculada para desestabilizar el gobierno progresista de Alzira". La ejecutiva local del PSOE se pronuncia en estos términos sobre los movimientos y manifestaciones públicas surgidos tras la denuncia por un presunto caso de acoso laboral y sexual de la concejala Mar Chordá contra el que fuera su jefe de filas en UCIN, Enrique Montalvá.

La dirección socialista señala en un comunicado difundido este lunes que esta "cacería política" también afecta a la secretaria general del partido en Alzira, Gemma Alós, socia del tripartito que gobierna la ciudad junto a Compromís y UCIN. "En los últimos días, se ha intentado utilizar, una vez más, un presunto caso de acoso sexual como excusa para generar tensión interna y exigir decisiones políticas que no corresponden ni al momento ni a las personas que las reclaman", ha afirmado.

Como ya ha ocurrido en el pasado, la ejecutiva socialista apunta a una "ofensiva impulsada por los satélites de Ens Uneix". "Son especialistas en mover hilos, sembrar sospechas y comprar voluntades donde haga falta, incluso entre militantes del propio Partido Socialista", ha añadido. De igual modo, acusa al partido municipalista de "no respetar las mayorías democráticas" y de "dinamitarlas desde dentro".

"La compra de voluntades políticas, orgánicas o mediáticas no es una anécdota, es una práctica reiterada. Cambiar lealtades por valores, prometer cuotas de poder y ofrecer proyección personal a cambio de desestabilizar es una manera muy concreta de entender la política", ha expresado la ejecutiva local del PSOE alzireño sobre la supuesta maniobra que tendría como objetivo hacerse con el gobierno de la ciudad. Asimismo, los portavoces del partido han lamentado los ataques reiterados hacia Alós, que atribuyen al hecho de "representar estabilidad" en el ejecutivo de Alzira.

Por último, la formación ha manifestado que la ciudad "necesita un gobierno fuerte, estable y centrado en mejorar la vida de la gente" y que, en consecuencia, debe "desenmascarar las maniobras de aquellos que, desde fuera o desde dentro, trabajan al servicio de intereses que no son los de la ciudadanía".

TEMAS

