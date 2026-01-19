La Ribera se suma al dolor por el accidente ferroviario de Córdoba: "Nos unimos al duelo de todo un país"

Los vecinos y vecinas de los distintos municipios de la Ribera se han concentrado entre las 12 h y las 13 h a las puertas de sus ayuntamientos para guardar un minuto de silencio, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba, que, por el momento, se ha cobrado la vida de 39 personas y ha dejado más de cien heridos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad durante la tarde de ayer.

Los alcaldes de los distintos pueblos han aprovechado esos momentos e, incluso, sus canales oficiales para expresar su solidaridad con las víctimas. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha mostrado su consternación y su apoyo a las familias de los afectados. Además, ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas.

Minuto de silencio en Carlet. / Levante-EMV

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, también se ha sumado a estas palabras. Como él mismo ha manifestado, "el terrible accidente ferroviario ocurrido en Andalucía nos ha dejado a todos con el corazón en un puño". El primer edil ha señalado que este medio de transporte forma parte de "nuestro día a día: la utilizamos para trabajar, para volver a casa, para reencontrarnos con la familia, para cumplir sueños. Es algo absolutamente habitual… hasta que ocurren tragedias como esta y todo se detiene".

Minuto de silencio en Sueca. / Levante-EMV

Carratalá ha manifestado que "hoy no hay palabras suficientes para expresar el dolor de las víctimas, de las personas heridas y, sobre todo, de sus familias, a las que quiero trasladar todo mi afecto, mi respeto y mis más sinceras condolencias". Por ello, Alberic se suma al "duelo de todo un país". "Hoy estamos con vosotros. Hoy somos una sola voz de apoyo, de respeto y de memoria", ha concluido.

El personal del hospital de la Ribera también se ha sumado a este dolor a las puertas del centro sanitario.