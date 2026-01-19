Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: Tragedia en AdamuzAccidente trenes CórdobaVíctimas Iryo - AlviaFichaje Valencia CFTiempo C. ValencianaTemperaturas ValenciaGanador La PrimitivaSan Vicente Mártir
instagramlinkedin

La Ribera se suma al dolor por el accidente ferroviario de Córdoba: "Nos unimos al duelo de todo un país"

Los distintos municipios guardan un minuto de silencio a las puertas de los consistorios en memoria de las víctimas y los heridos

Minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento de Carcaixent.

Minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento de Carcaixent. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

Los vecinos y vecinas de los distintos municipios de la Ribera se han concentrado entre las 12 h y las 13 h a las puertas de sus ayuntamientos para guardar un minuto de silencio, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba, que, por el momento, se ha cobrado la vida de 39 personas y ha dejado más de cien heridos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad durante la tarde de ayer.

Los alcaldes de los distintos pueblos han aprovechado esos momentos e, incluso, sus canales oficiales para expresar su solidaridad con las víctimas. El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha mostrado su consternación y su apoyo a las familias de los afectados. Además, ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas.

Minuto de silencio en Carlet.

Minuto de silencio en Carlet. / Levante-EMV

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, también se ha sumado a estas palabras. Como él mismo ha manifestado, "el terrible accidente ferroviario ocurrido en Andalucía nos ha dejado a todos con el corazón en un puño". El primer edil ha señalado que este medio de transporte forma parte de "nuestro día a día: la utilizamos para trabajar, para volver a casa, para reencontrarnos con la familia, para cumplir sueños. Es algo absolutamente habitual… hasta que ocurren tragedias como esta y todo se detiene".

Minuto de silencio en Sueca.

Minuto de silencio en Sueca. / Levante-EMV

Carratalá ha manifestado que "hoy no hay palabras suficientes para expresar el dolor de las víctimas, de las personas heridas y, sobre todo, de sus familias, a las que quiero trasladar todo mi afecto, mi respeto y mis más sinceras condolencias". Por ello, Alberic se suma al "duelo de todo un país". "Hoy estamos con vosotros. Hoy somos una sola voz de apoyo, de respeto y de memoria", ha concluido.

El personal del hospital de la Ribera también se ha sumado a este dolor a las puertas del centro sanitario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
  2. Cultura iniciará tras el verano la rehabilitación de la Torre dels Coloms en la Murta
  3. El Gobierno duplicará la capacidad del Magro a su paso por Algemesí para evitar inundaciones
  4. Espectacular redada en el Raval de Cullera contra los enganches ilegales a la red que provocan apagones
  5. 45 años del secuestro de Luis Suñer: Cómo ETA se presentó en Alzira para raptar al «rey de los helados»
  6. Desalojan un camping en El Perelló tras un incendio
  7. El plan para regularizar la vieja Gavarda abre la puerta a nuevas casas tras 40 años
  8. Entra a robar en una vivienda de Alzira y acaba retenido en el interior por los dueños

El PSOE respalda a sus ediles frente al intento de "desestabilizar el gobierno" que vislumbran tras la denuncia por acoso

El PSOE respalda a sus ediles frente al intento de "desestabilizar el gobierno" que vislumbran tras la denuncia por acoso

El privilegio real que aún llena los cotos de la Ribera Baixa

El privilegio real que aún llena los cotos de la Ribera Baixa

La Ribera se suma al dolor por el accidente ferroviario de Córdoba: "Nos unimos al duelo de todo un país"

La Ribera se suma al dolor por el accidente ferroviario de Córdoba: "Nos unimos al duelo de todo un país"

Aigües de Cullera y el Ayuntamiento invierten 700.000 euros en sensorización para la digitalización del ciclo integral del agua

Aigües de Cullera y el Ayuntamiento invierten 700.000 euros en sensorización para la digitalización del ciclo integral del agua

Los meteorólogos anuncian "llevantà" en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: "Puede haber daños en los paseos marítimos"

Los meteorólogos anuncian "llevantà" en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: "Puede haber daños en los paseos marítimos"

La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado

La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado

La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry

La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry

El Alzira se da un golpe de realidad contra el Soneja (1-2)

El Alzira se da un golpe de realidad contra el Soneja (1-2)
Tracking Pixel Contents