Alzira plantea a la CHJ la creación de zonas de sacrificio inundables y que se indemnice a los afectados

El gobierno de Alzira no desaprovechó su reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que se marchó con numerosas propuestas bajo el brazo: la ampliación de la mota ya prevista entre el malecón y la zona de Carrefour, el incremento de la capacidad del barranco de la Casella también aguas arriba del Pont de Xàtiva, la permeabilización restante de la AP-7 o la posible creación de zonas de sacrificio con indemnizaciones son algunas de las iniciativas planteadas.

El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, cuestionó, como ya ha hecho en otras ocasiones, algunas de las actuaciones urbanísticas desarrolladas en la ciudad en décadas pasadas y que se han convertido un problema actual: «Se han tapado barrancos, se ha construido donde no debía y ahora nuestra obligación es encontrar soluciones», comentó al respecto. Entre ellas, la máxima autoridad municipal insistió en que la mota de protección que la CHJ prevé debería alcanzar el Huerto de Mulet, para dar cobertura tanto a Tulell como al polígono de la Carretera de Albalat. La confederación contempla que esta obra se frene a la altura del centro comercial y no lo descarta, previo estudio concreto de la petición. Domínguez se mostró comprensivo: «Esto no va de peleas entre pueblos».

Con todo, el alcalde dijo esperar la colaboración de la CHJ también para ampliar el cauce del barranco de la Casella en el curso superior al Pont de Xàtiva e, igualmente, emplazó al organismo a contemplar la permeabilización de la AP-7 de forma que no afecte a los municipios situados en el margen derecho del río. Al respecto, Domínguez comentó que sería igualmente interesante plantear corredores fluviales como los que se contemplan en l’Horta Sud o la posibilidad de habilitar zonas de sacrificio que incluyan un presupuesto para indemnizaciones. Todas ellas, iniciativas que Polo recogió con el objetivo de analizarlas en profundidad, aunque sin fijar compromisos concretos.