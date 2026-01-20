"Hay poblaciones de la Comunitat Valenciana en las que ya hay fallero mayor y no existe ningún debate", reconoce Bernat Iborra, presidente de la asociación LGTBIQ+ de la Ribera Gailes, ante la posibilidad de que un hombre pueda convertirse en máximo representante de la fiesta fallera de Alzira. El nuevo reglamento fallero de la ciudad, que se aprobó en el VIII Congrés Faller y que entró en vigor el 20 de marzo, "abría la puerta" a la posibilidad de elegir un fallero mayor, una posibilidad que, por su parte, se rechazó en el IX Congreso Fallero de València por una abrumadora mayoría de 114 votos en contra, 15 a favor y 4 abstenciones.

Iborra lamenta que "se haya abierto un melón que no debería haberse abierto" y, a su vez, denuncia que se "intente politizar al colectivo LGTBIQ+". Además, señala que "no es necesario crear un debate sobre un tema que todavía no ha aparecido". En este sentido, la presidenta de la JLF de Alzira, Paqui Vallés, también recordaba que "todavía no se ha dado el caso en la ciudad, por lo que no se puede opinar qué pasaría". No obstante, reconoce que la normativa "abre la puerta a esta posibilidad", ya que, en sus palabras, "el reglamento no puede discriminar a nadie ni contraponerse a una ley superior, como es la Constitución Española, en la que se recoge que todos somos iguales". Iborra se suma a esta explicación e insiste en que "no podemos ir contra una norma superior".

El presidente de la asociación Gailes ha recordado que la fiesta evoluciona. En sus palabras, "se amparan en la tradición de que la fallera mayor debe ser mujer, cuando ellas también pueden ser presidentas". Por otra parte, también lamenta que haya gente que "piense que las Fallas se hacen para exaltar la belleza de la mujer". Añade: "Históricamente eran el presidente y la fallera mayor, pero las cosas cambian. Si una mujer puede ser presidenta y no hay debate...".

Iborra pone en valor el trabajo que se lleva a cabo desde las Fallas de Alzira y la propia Junta Local Fallera para convertir esta fiesta en una fiesta todavía más inclusiva. "Se ha visto que las Fallas son libres, diversas e inclusivas, por lo que el único debate debería ser volver a la esencia de la fiesta y que haya convivencia", afirma.

La entidad aboga por una elección democrática en el caso de que un varón quiera presentarse como fallero mayor. Señala que deberán ser las propias comisiones quienes voten y muestren sus argumentos en torno a la decisión. "Es la voluntad fallera. Un hombre tiene la libertad de presentarse y que la falla sea la que decida. En el caso de que se diga que no es elegido por ser hombre, ahí iría contra una norma superior", explica.

La presidenta de JLF también señala que "en el momento que llegue el caso, quienes estén tendrán que negociar y decidir". El vicepresidente de la JLF en aquel momento y presidente de la mesa del congreso, Àlex Moya, explicaba en tras la celebración del congreso que el texto, aunque no se abordó en el congreso ni se recoge por escrito, también ponía de manifiesto que el nuevo reglamento "abría la puerta" a la posibilidad de elegir fallero mayor. En otras palabras, el reglamento habla en todo momento de fallera mayor “pero en ningún momento indica que tenga que ser una mujer o un hombre”, y que, en cualquier caso, todo quedaría a expensas de la comisión de interpretación del reglamento, otra de las novedades del nuevo articulado.

Ambos se muestran prudentes y consideran que el debate deberá llevarse a cabo cuando llegue el momento. "Debatir si un hombre puede ser fallero mayor es un dabete estéril", concluye Iborra.