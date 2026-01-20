Ciudadanos reclama al gobierno de Alzira que asuma responsabilidades tras la condena por el cobro indebido de una tasa

Ciudadanos ha reclamado el gobierno de Alzira la asunción de responsabilidades políticas tras la condena al ayuntamiento por cobrar de forma indebida una tasa a una delegada sindical y trabajadora municipal que quiso acceder al expediente completo de unas pruebas selectivas para plazas de inspector de la Policía Local en la que algunos interesados habían alertado de posibles irregularidades.

La formación que lidera Miguel Vidal ha manifestado su asombro tras lo sucedido, pues se trata de "una práctica totalmente inédita, que nunca se había aplicado con anterioridad". En consecuencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de València condenó al consistorio a devolver la tasa y asumir las costas.

Vidal se mostrado especialmente crítico con la resolución del caso. "Cobrar tasas que no corresponden para dificultar la fiscalización no solo es una mala práctica, es una forma de actuar que los tribunales han dejado claro que no es legal. Estamos acostumbrados a que el equipo de gobierno nos ponga trabas a nuestra fiscalización como oposición con contestaciones que llegan en meses o que ni llegan, pero esto ya es un escándalo", ha expresado el portavoz de Ciudadanos.

Asimismo, ha recriminado al ejecutivo municipal que se dedique a "poner trabas en lugar de facilitar la transparencia y el control interno" en lo que considera un hecho "especialmente grave". "Alzira necesita un gobierno que respete la legalidad, la transparencia y el trabajo de fiscalización, no uno que actúe de forma arbitraria y acabe condenado por los tribunales", ha señalado Vidal, que ha reclamado "explicaciones inmediatas, la asunción de responsabilidades políticas y que se garantice que no se volverán a imponer tasas arbitrarias que vulneren derechos y generen más costes innecesarios".